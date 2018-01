In einer Gaming-Welt, in der es immer mehr um atemberaubende, technische Innovationen geht, gibt es ein Unternehmen, das nicht mit dem Trend geht und sogar überhaupt nicht an 4K oder Virtual Reality interessiert ist: Nintendo. Ganz unerwartet präsentierte das Unternehmen in der heutigen Nacht "Nintendo Labo". Was das genau ist, seht ihr im folgenden Video.

Auf diese, laut Nintendo, "interaktive Erfahrung", reagieren die Nutzer auf Twitter sehr amüsant. Die besten Tweets zeigen wir euch.

wow... PUBG coming to the nintendo switch... incredible pic.twitter.com/75SOkAnVzo — tc (@chillmage) 17. Januar 2018

"Wow... PUBG kommt auf die Switch... unglaublich"

ENDLICH können wir die Anekdote erzählen, wie die neueste Nintendo-Hardware einmal beinahe von der Reinigungskraft als Altpapier entsorgt wurde 📦📦📦 (die Geschichte hätte uns vorher eh niemand geglaubt 🙃) #NintendoLabo — USK (@USK_de) 18. Januar 2018

Ob die Geschichte stimmt, können wir allerdings nicht bestätigen

Endlich gibt es Papp-G auch für die Switch#NintendoLabo — EnnWeh (@EnnWeh) 18. Januar 2018

Etwas flach. Wir mussten trotzdem lachen.

Hab die neue #NintendoLabo Lounge zum Chillen gefunden Leute pic.twitter.com/eWhEEhpuil — Randomkai (@rndmKai) 17. Januar 2018

Sieht gemütlich aus.

Immer diese DLC-Inhalte!

Nintendo Labo is amazing. pic.twitter.com/3PJ6g2u7U7 — Tony📦Coffey: New Funky Mode (@The__Goomba) 17. Januar 2018

"Nintendo Labo ist unglaublich."

Nintendo möchte mit "Nintendo Labo" auch eure Kreativität fördern. Wenn man sich die Tweets anseht, ist diese Mission schon einmal gelungen.

Wir hoffen ja, dass es sich bei Nintendo Labo um keinen Fail handelt und sind gespannt. Was haltet ihr von der neuesten Kreation? Schreibt es uns in die Kommentare!