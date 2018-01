In einem kürzlich erschienenen Gespräch zwischen Amy Hennig, Autorin der Uncharted Serie, und Sean Vanaman, Schöpfer von Firewatch, wurden einige Themen diskutiert, die vor allem Fans von Let's Plays aufmerksam machen sollten.

Tatsächlich kann Streaming schnell zu Hausbrand werden

Im von Polygon veröffentlichten Interview kritisiert die Videospiel-Veteranin Let's Plays und Streaming, da sie sich ihrer Meinung nach negativ auf die Verkaufszahlen, vorallem von linearen Story-Spielen, auswirken.

"Wenn wir ein 60 Euro teures, lineares storylastiges Spielerlebnis erschaffen, fühlt es sich so an als ob die Leute, von denen wir erwarten, dass sie unser Spiel kaufen werden, sich nun dafür entscheiden stattdessen zuzuschauen, wie jemand anderes es spielt," sagt sie zu dem Thema.

Ihre Angst sei, dass teilweise hunderte Millionen Euros in Ein AAA-Spiel investiert würden, welches sich am Ende nicht mehr lohne. Wenn nicht genug Menschen dieses Spiel käuften, rentiere sich die Produktion nicht mehr. Und durch die Verfügbarkeit von beispielsweise Let's Plays gäbe es nun einen Teil des potenziellen Markts, der sich nun dafür entscheide, lieber einem Youtuber zuzusehen.

Generell fühlt sich Hennig allerdings sowieso nicht mehr Eins mit dem Zeitgeist. So gibt sie zu:

"Manchmal fühle ich mich wie ein Dinosaurier. Man muss all diese Dinge beachten, die es früher nicht gab. Da waren kein Twitch-Streaming und keine Youtuber. Wir haben nur diese kleinen eigenständigen Spiele entwickelt und in irgendwelchen herkömmlichen Läden verkauft. Die waren damals ein Erfolg oder sie waren es eben nicht."

Was denkt ihr darüber? Kauft ihr euch noch genau so viele Spiele wie vorher, oder haben Twitch und Co euch unter die Arme gegriffen und jetzt schaut ihr lieber zu, wie bei einer Fernsehserie? Wir sind mal gespannt was ihr dazu zu sagen habt.