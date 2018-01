Nintendo hat sich noch nie vor innovativen Konzepten gescheut. Selbst wenn sie auf den ersten Blick vielleicht etwas albern erscheinen. Nintendo Labo reiht sich nahtlos in diese Riege ein.

Denkt mal zurück, wie lautstark sich das Internet nach der Ankündigung der Nintendo Wii über die Konsole weggelacht hat. Allein der Name sorgte bei vielen für Belustigung, die im Vergleich zu PlayStation 3 und Xbox 360 eher schwachbrüstige Hardware wurde von Anfang an als Todesurteil für die Konsole gesehen und die batteriebetriebene Peripherie - Bewegungssensoren hin oder her - wirkten auch nicht mehr so ganz zeitgemäß.

Nach über 100 Millionen verkauften Exemplaren inmitten einer Wirtschaftskrise lacht niemand mehr. Außer vielleicht Nintendo. Und zwar sich ins Fäustchen.

Natürlich sind mit solchen mutigen Ideen auch immer gewisse Risiken verbunden. Ob so ein großer Schritt aus den Trends des Massenmarktes hinaus ein Reißer oder eine Bauchlandung wird, kann vorher nie mit Gewissheit gesagt werden. Nintendo selbst weiß das am besten. Schließlich hat das japanische Unternehmen neben großen Erfolgen auch ein paar Schandflecken auf seiner Weste. Dazu gehören zum Beispiel der legendär schlechte Virtual Boy und jüngst erst die missglückte Wii U.

Seit knapp einem Jahr ist Nintendo Switch auf dem Markt und beweist wieder, wie ein ungewöhnliches, aber gut durchdachtes Konzept die Videospiel-Landschaft beeinflussen und verändern kann. Die Gründe für den großen Erfolg haben wir für euch im Special: "Nintendo Switch: Wie konnte das bloß passieren?" erörtert.

Jetzt, da sich die Hybrid-Konsole auf dem Markt behauptet hat, stellt sich Nintendo bewusst breitbeinig hin und präsentiert mit Nintendo Labo eine neue Accessoire-Schiene für Nintendo Switch, die bei vielen Leuten eine ganz bestimmte Reaktion hervorruft. Die lautet: "HÄÄÄÄÄÄÄ???"

Der Grund dafür: Nintendo Labo basiert auf Pappe. Genauer genommen handelt es sich um Bausätze, deren Einzelteile aus Pappe bestehen. Mit ihnen sollt ihr selbst gebastelte "Gerätschaften" herstellen, die dann auch tatsächlich im Zusammenspiel mit Nintendo Switch funktionieren.

Was ist drin und wie soll das funktionieren?

Wer hat nicht gern als Kind mit Lego gespielt? Und mal ganz ehrlich: Selbst so manchen Erwachsenen zuckt es in den Fingern, wenn er vor sich die bunten Klötzchen sieht? Ähnlich geht es uns doch, wenn wir simple Bausätze in Comics gefunden oder uns mit einfachsten Mitteln wie Papier, Schere und Klebstoff unsere eigenen Welt zusammengebastelt haben. Genau auf dieses ins uns lauernde Gefühl der Nostalgie baut Nintendo auf.

Nintendo Labo ist umfasst mit jedem Set 25 vogefertigte Bauteile, die ihr nach dem Schema "Marke Eigenbau" dazu nutzen könnt, verschiedene Accessoires für die Konsole zu basteln. Die Bandbreite reicht dabei von Rennautos bis zu Robotern. Das Konzept will euch vermitteln: Alles ist möglich. Seid kreativ!

So ganz ohne Anleitung geht es aber dann doch nicht. Wie und was ihr zu tun habt, wird euch auf dem Tablet-Bildschirm der Nintendo Switch erläutert. Die fertiggestellten Kreationen - Nintendo nennt sie "Toy-Cons" - verbindet ihr dann mit der Konsole und den Joy-Cons. Damit eure Konstrukte auch zu virtuellem Leben erwachen, gibt es auch speziell dafür erstellte Software.

Die Toy-Cons basieren auf vorgegebenen Plänen, die wiederum in Sets zusammengefasst sind. Dazu gibt es jeweils ein spezifisches Spiel, das mit den "Toy-Con"-Kreationen aus dem jeweiligen Baukasten kompatibel ist. Zum Verkaufsstart plant Nintendo die Veröffentlichung dieser Sets:

"Variety Kit": Beinhaltet fünf "Toy-Con"-Projekte, nämlich zwei Rennautos, eine Angel, ein Haus, ein Motorrad und ein Klaiver.

"Robot Kit": Hierbei handelt es sich um einen kompletten Roboter-Anzug aus Pappe und Schnüren, den ihr tatsächlich tragen könnt und durch eure Bewegungen die dazugehörige Software steuert.

Pläne interessieren mich nicht! Und wenn mal was kaputt geht?

Pappe steht nun nicht in dem Ruf, ein besonders widerstandsfähiges Material zu sein. Ein Spritzer Wasser kann bereits verheerende Folgen haben und einmal nicht aufgepasst, schon hat man mit dem Schuh (oder dem eigenen Hinterteil) etwas zermalmt.

Eignet sich nicht zum Spielen im Regen: Das Robot Kit für Nintendo Labo.

Andererseits: Pappe lässt sich mit Klebeband schnell flicken. Sollte auch das nicht mehr möglich sein, so will Nintendo Ersatzlieferungen zur Verfügung stellen, wie The Guardian berichtet.

Aber mal ehrlich: Wenn ihr schon einen Bausatz in die Hände bekommt, der euch dazu auffordert (oder meinetwegen auch: Herausfordert!) kreativ zu sein, warum solltet ihr euch dann an starre Pläne halten müssen? Könnt ihr Nintendo Labo auch dazu nutzen, ganz eigene Kreationen zu erstellen?

Die Antwort lautet: Ja. Natürlich will Nintendo auch da mitmischen und ein entsprechendes Set auf den Markt bringen, das alle nötigen Werkzeuge enthält, um euch selbst zu verwirklichen respektive damit ihr euch richtig austoben könnt. Die Kreativität der User ist ohnehin nicht zu unterschätzen, wie die ersten, durchaus brillanten Tweets nach der Ankündigung von Nintendo Labo bereits beweisen. Geht mal stark davon aus, dass so einfache Mittel in den richtigen Händen in den kommenden Monaten für großes Staunen sorgen werden. Vielleicht sogar aufgrund einer eurer eigenen Kreationen!

Nintendo geht in diesem Punkt auf interessierte User zu und bietet im März dieses Jahres einen Workshop in Hamburg an. Wenn ihr dafür interessiert: Hier findet ihr nähere Informationen sowie den Link zum Anmeldeformular.