In der letzten Zeit beherrschten vor allem große YouTuber wie PewDiePie und Logan Paul die Medienlandschaft. Doch wie steht es eigentlich um die kleineren Videoproduzenten auf der Plattform YouTube? Wir haben vier etwas kleinere YouTuber gefragt, wie es um ihre Zukunft steht.

Seit dem Start von YouTube hat sich einiges für die Videoplattform, auf der pro Minute 300 Stunden an Videomaterial hochgeladen werden, geändert. In den letzten Jahren wurde für viele Nutzer, und selbstverständlich auch Google, die das Unternehmen 2006 kauften, das Thema der Monetarisierung der Videos immer wichtiger. Die letzte Regelung, die kurz nach der Kontroverse rund um Logan Paul angekündigt wurde, trifft vor allem kleinere Youtuber. Denn diese sind nun an stärkere Voraussetzungen für die Monetarisierung ihrer eigenen Videos gebunden. Wir haben vier YouTuber gefragt, wie sie zu den neuen Regelungen stehen und inwiefern sie dadurch beeinflusst werden.

Im September war das Gegenteil der Fall: Änderungen und Probleme trafen besonders große YouTuber.

Angelo Bülow, auch bekannt als aSmoogl (18.470 Abonnenten auf YouTube)

Vor allem ist aSmoogl für seine Overwatch-Streams bekannt.

aSmoogl ist seit fast drei Jahren auf YouTube unterwegs und streamt vor allem auf Twitch bevorzugt Overwatch und Heroes of the Storm. Zurzeit ist er Teil des Partnerprogramms auf YouTube.

spieletipps: "Ist es dir wichtig mit YouTube Geld zu verdienen und wird sich nach den neuen Regelungen etwas für dich ändern?"

Angelo Bülow: "Ich bin von den neuen Richtlinien nicht wirklich betroffen, da ich die Anforderungen erfülle. YouTube war und ist trotzdem nie eine gute Plattform gewesen, um Geld zu verdienen. Es ändert sich einfach viel zu viel in kürzester Zeit. Man hat keinen direkten Ansprechpartner. Allerdings ist es ein gutes Aushängeschild für Unternehmen, mit denen man zusammenarbeiten möchte."

spieletipps: "Was hältst du von der Aussage, dass YouTube nicht das Richtige ist, wenn man aufgrund der neuen Bedingungen für die Monetarisierung die Motivation verliert? Findest du nicht, dass eine Arbeit, in die mehrere Stunden fließen und an der YouTube auch noch verdient, entlohnt werden sollte? (Anm. d. Red.: Die Frage bezieht sich auf den folgenden Tweet eines YouTubers, den wir auch interviewt haben.)

An jeden kleinen Kanal, der wegen den neuen Bedingungen der Monetarisierung die Motivation an YouTube verloren hat, weil er nicht mehr ein paar Euro dadurch verdienen kann:



YouTube ist nicht das Richtige für euch. — Vince / ヴィンス (@VincentHansing) 17. Januar 2018

Angelo: "Man hat immer einen gewissen eigenen Ansporn, um Videos zu drehen. Der Hauptansporn sollte schon die Leidenschaft sein. Die jetzt von den Änderungen betroffenen YouTuber haben vorher höchstens 20 bis 30 Euro verdient. Meiner Meinung nach hätte es die Regelung schon länger geben sollen."

spieletipps: "Wirst du dich jetzt eher auf Twitch konzentrieren oder bleibt alles wie es war?"