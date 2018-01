Im Solo-Modus von PlayerUnknown's Battlegrouds ereilt im Laufe eines Matches 99 Spielern der virtuelle Bildschirmtod. Doch wohl kaum ein Abschuss fällt so spektakulär aus, dass selbst der Erfinder des "Battle Royale"-Shooters, Brendan Greene, ihn auf Twitter teilt.

Der "PlayerUnknown's Battlegrounds"-Spieler lolbeetlejuice hat auf der Online-Kommunikationsplattform Reddit einen Clip hochgeladen, den Brendan Greene, auch bekannt als PlayerUnknown, auf Twitter geteilt hat.

In dem Video wirft lolbeetlejuice eine Granate direkt vor den Treppenaufgang, um damit seinen Kontrahenten, der sich einen Stock tiefer aufhält, zu überraschen. Tatsächlich stürmt sein Gegner im richtigen Moment nach oben, wird vom Druck der Granate jedoch geradewegs in seine Richtung katapultiert. Das ist der Moment seines virtuellen Ablebens, denn sein Widersacher ist mit der Schrotflinte "S12K" bewaffnet und erweist sich als äußerst reaktionsschnell.

"Ich wäre nicht mal wütend", schreibt Brendan Greene unter den von ihm geteilten Clip. Den Grund hat lolbeetlejuice auch nicht länger. Immerhin ist sogar PlayerUnknown darauf aufmerksam geworden. Ähnlich erstaunlich ist übrigens das Video eines populären Streamers, der sich in PUBG an einem unmöglichen Schuss versucht.

Am 21. Dezmber 2017 hat PlayerUnknown's Battlegrounds die "Early Acces"-Phase hinter sich gelassen und inzwischen wurde auch die Wütenmap "Miramar" ins Spiel integriert. Was ihr von der Karte erwarten dürft, erfahrt ihr in der Bilderstrecke.