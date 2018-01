Wer No Man's Sky im letzten Sommer verfolgt hat, weiß, dass eine Schnitzeljagd rundum ein sogenanntes "Alternate Reality Game" (ARG) ein großes Thema bei den Fans war. Nun ist die Jagd, die sich Waking Titan nennt, zurück. Und Fans rätseln erneut.

Im letzten Jahr war das Ergebnis des Rätsels das große Update "Atlas Rises" , das euch eine Vielzahl an Verbesserungen, wie den Beginn des Multiplayers brachte. Wie ihr im "Waking Titan"-Wiki nachlesen könnt, untersuchen Fans seit neuestem erneut die offizielle "Waking Titan"-Webseite. Dort entschlüsselten sie die zehnte von insgesammt 15 Glyphen, die euch zu einem "Google Drive"-Ordner voller Bilder von Spiegeln bringt. Laut der englischsprachigen Seite Eurogamer ergeben die Titel der Fotos - in Hexadezimalzahlen - aneinandergereiht, ein Anagramm für "Mirror" (deutsch: Spiegel). Außerdem gibt es noch diesen merkwürdigen Tweet des Gründers von Hello Games, der sich auf die dystopische Serie "Black Mirror" bezieht. Hier schlägt er eine neue Idee für eine Folge vor.

If you fall asleep with a mirror on your face you wake up in your dreams. An app but its evil. I have more ideas @charltonbrooker pic.twitter.com/wKOxAqjoOy