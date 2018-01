Nintendo Labo heißt die neueste kreative Idee von Nintendo. Eine Kombination von Nintendo Switch und Pappkartons, die die Spieler zu neuen Ideen und Spielwegen anregen soll. Doch leider kann es aufgrund dieser Kombo schnell zu Verwechslungen kommen. So bei der USK (Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle) geschehen, die ihre Story auf Twitter geteilt haben:

Nintendo Labo - Ankündigungsvideo

"ENDLICH können wir die Anekdote erzählen, wie die neueste Nintendo-Hardware einmal beinahe von der Reinigungskraft als Altpapier entsorgt wurde (die Geschichte hätte uns vorher eh niemand geglaubt)"

Ob jemand am Ende heldenhaft in den Container gesprungen ist oder die Reinigungskraft vorher aufgehalten wurde, bleibt ein Geheimnis. Nintendo Labo soll indes am 27. April 2018 erscheinen. Zunächst mit einem Robo-Set für 80 Euro und einem Multi-Set für 70 Euro. Übrigens: Am Ende hat Nintendo Labo von der USK eine Freigabe "ab 0 Jahren" erhalten.