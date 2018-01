Für die Sneaker-Fans unter euch dürfte 2018 wohl ein aufregendes Jahr werden. Erst kürzlich tauchten geleakte Bilder einer Kollaboration zwischen Adidas und Dragon Ball Z auf. Nun haben sich NBA-Spieler Paul George, Sony und Nike zusammen getan, um einen Sneaker im PlayStation-Colorway auf den Markt zu bringen.

Im offiziellen PlayStation-Blog kündigte Sony den Baskettball-Schuh an, der mit einigen extravaganten Highlights kommt. Die Zunge, die auf Knopfdruck leuchtet, dürfte allerdings die meisten Blicke auf sich ziehen. Der Schuh entstand in Zusammenarbeit mit Paul George, der nicht nur professioneller Basketball-Spieler ist, sondern auch leidenschaftlicher Gamer. So soll der Schuh an den "DualShock 4"-Controller erinnern.

Quelle: PlayStation.Blog

Auf der Rückseite des linken Schuhs, befindet sich zudem ein kleines Extra: Ein Strichcode, den ihr einlösen und euch somit ein dynamisches Design für eure PS4 sichern könnt. Der "PG-2 PlayStation Colorway" soll weltweit am 10. Februar erscheinen.

Die Sneaker sind sicher geschmackssache, allerdings um Längen besser, als die Gaming-Artikel, die ihr in der oberen Bilderstrecke seht. Was haltet ihr von den Schuhen? Schreibt es uns in die Kommentare!