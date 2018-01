Monster Hunter World hat eine erfolgreiche Beta-Phase auf der Playstation 4 hinter sich und auch die erste Wertung, die das Spiel in Japan bekommen hat, war nahezu perfekt. In einem Interview mit IGN verraten die Produzenten Kaname Fujioka und Yuya Tokuda was sie sich in einer perfekten Welt noch für das Spiel vorstellen.



Wie Gamerant berichtet, haben die beiden Spielentwickler sich dazu geäußert, welche Verbesserungen oder Erweiterungen sie in einer perfekten Welt noch in ihr Spiel einbauen wollen würden. Wie bereits seit letztem Jahr bekannt, werdet ihr dank einer Kollaboration mit Sony und Guerilla Games in Monster Hunter World auch als Aloy aus Horizon - Zero Dawn spielen können. Doch wenn es nach ihnen ginge, würden die beiden Arsus and Arthas den Lichkönig aus World of Warcraft in ihr Spiel integrieren. Das ganze sei allerdings natürlich nur eine persönliche Meinung und es ist nichts bestätigt.

Ob in Zukunft auch Monster aus anderen Spielen in Monster Hunter World integriert werden, steht jedoch noch in den Sternen. Warscheinlich sei das aber nicht, da die Produktionszeit für ein funktionierendes Monster wohl zu lange wäre, um daraus eine erfolgreiche Kollaboration mit einem anderen Entwickler zu machen. Doch noch ist auf weitere Aktionen zu hoffen, schließlich hat Capcom ja auch schon Megaman in die Welt von Monster Hunter integriert.

Würdet ihr euch über den Lichkönig in Monster Hunter World freuen? Die Rüstung passt ja eigentlich zum Rest des Spiels. Oder gibt es eine andere Spielreihe, aus der ihr gerne ein Cameo in diesem Spiel sehen wollen würdet? Sicher habt ihr da so einige Ideen.