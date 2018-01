Die Overwatch League ist erst ein paar Wochen alt, da hat sie ein erstes Störfeuer zu vermelden. Betroffen ist davon Felix Lengyel, besser bekannt als "xQc" vom Team Dallas Fuel, der aufgrund einer homophoben Beleidung einerseits von der Liga selbst als auch von seinem Team bestraft wurde.

Was war passiert? Die Dallas Fuel haben am Donnerstag gegen das Team der Houston Outlaws eine 0-4 Niederlage einstecken müssen. Lengyel hat daran zwar nicht teilgenommen, allerdings hat ihn im Anschluss einer der Houston-Spieler ein wenig parodiert. Zuerst hat Lengyel nicht darauf reagiert, hat sich aber dann in einem privaten Livestream zu einer kleinen Wutrede hinreißen lassen:

"Halt dein verdammtes Maul. Geh dorthin zurück. L*** einen fetten S***. Ich meine, es würde dir doch gefallen!"

Harte Worte gegenüber einem Spieler, der sich in der Vergangenheit schon öffentlich geoutet hat. Eine Reaktion von Blizzard hat nicht lang auf sich warten lassen. Lengyel wurde mit einer Geldstrafe von 2.000 US-Dollar und einer Sperre von vier Spielen belegt.

Dabei bleibt es allerdings nicht. Die Dallas Fuel haben Lengyel zusätzlich für den Rest der ersten Liga-Etappe, sprich bis zum 10. Februar suspendiert.

Before our match begins, we would like to issue this statement regarding @overwatchleague's decision to suspend @xQc. #burnblue pic.twitter.com/26ffHaPPEz — Dallas Fuel (@DallasFuel) 20. Januar 2018

In der Zeit möchte das Team seinen Spieler jedoch nicht in Stich lassen, sondern ihn entsprechend trainieren und dafür sorgen, dass ein solcher Ausfall in Zukunft nicht noch einmal vorkommt.

Suspendierungen aufgrund eines respektlosen Verhaltens sind übrigens im professionellen Sport Alltag und werden nicht geduldet. Ähnlich sieht es Blizzard in der Overwatch League und droht mit weiteren Konsequenzen, sollte der Spieler in Zukunft erneut auffällig werden.