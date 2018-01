Diese Dame aus Singapur ist warscheinlich die älteste Cosplayerin in ihrer Stadt, aber sie hat es faustdick hinter den Ohren. Früher Teilnehmerin von Schönheitswettbewerben, trägt sie jetzt Outfits aus Overwatch und trainiert mit schweren Gewichten um in Form zu bleiben.

Was diese Frau in ihrem späten Alter noch so treibt, würden viele von euch sicher nicht einmal hinkriegen. In einem Interview mit The Good Guyde zeigt die 70 jährige was sie drauf hat und wie sie zu ihrem ungewöhnlichen Hobby gekommen ist.



Shirley Chua ist vielleicht so alt wie deine Oma, aber sie ist tief involviert in der Cosplay-Szene Singapurs. Ihre Moves und Lebenslust färben auf ihre Umwelt ab. Die Kostüme fertigt sie selbst an, um Geld zu sparen.



Sie trainiert hart um für ihre Kostüme und Impressionen in Topform zu bleiben und immer den besten Eindruck auf Conventions zu machen. Am liebsten verkleidet sie sich als Anime-Mädchen, denn, wie sie sagt: "Das ist sehr sexy."



Wir wünschen Shirley alles Gute für ihre Leidenschaft und ziehen den Hut vor solch einem mutigen Hobby. Wieder einmal zeigt sich damit: Tut, worauf ihr Lust habt, egal was die Anderen sagen, und ihr werdet glücklich sein.

Was haltet ihr von der ungewöhnlichen Dame und ihrer Leidenschaft? Hat Cosplay eine Altergrenze? Und was würdet ihr wohl sagen, wenn sich eure Eltern oder Großeltern plötzlich für solch ein Hobby entscheiden würden? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, wir sind gespannt.