Kaum wird es bisschen ruhiger um They Are Billions, greift das nächste "Early Access"-Spiel nach der Steam-Krone. Slay the Spire vereint Kartenspiel mit Rogue-Like-Spielen wie The Binding of Isaac und weiß damit die Spieler zu überzeugen.

Schon seit dem 15. November 2017 treibt Slay the Spire sein Unwesen in er "Early Access"-Kategorie von Steam und kann sich seit kurzem über ein erhöhtes Interesse freuen. Grund dafür ist, dass der ungewöhnliche Genre-Mix aus Karten-, "Rogue Like"- und Rollenspiel mittlerweile seinen Weg in die Youtube- und Twitch.tv-Landschaft gefunden hat.

Den Umstand des Erfolges verdankt Slay the Spire vor allem seiner motivierenden Spielmechanik. Zu Beginn entscheidet ihr euch für eine von drei Klassen und tretet gegen immer besser werdende Kontrahenten an. Das Kampfsystem ist rundenbasiert und ihr wählt pro Zug eure Karten aus, die ihr ausspielen wollt. Nach und nach sammelt ihr damit bessere Karten, die für jeden weiteren Gegner sehr wichtig werden können. Der besondere Clou? Ihr müsst mit euren Lebenspunkten bis zum Endboss durchhalten.

Das sorgt zum einen für einen hohen Wiederspielwert, aber auch, so zahlreiche Steam-Bewertungen, für taktischen Tiefgang. Hinter Slay the Spire versteckt sich nämlich kein simples Kartenspiel und das kommt bei den Nutzern sehr gut an. 96 Prozent aller abgegebenen Bewertungen sind positiv - ein Seltenheitsfaktor für ein "Early Access"-Spiel.

