Änderungen und Schnitte, die Spiele verbessert haben

Schnitte in Videospielen können oft absurd und irgendwie ärgerlich sein. Doch in vielen Fällen erfüllen sie einen Sinn und machen ein Spiel vielleicht sogar besser oder schlicht einer breiteren Masse zugänglich. Ein paar Beispiele von guten Änderungen und Schnitten möchten wir euch im Folgenden zeigen. Einige Fälle sind allerdings Ansichtssache. Während beispielsweise einigen von euch Blut und fliegende Körperteile nichts aussmachen, lassen andere unter euch Spiele, in denen es solche Szenen gibt, lieber im Ladenregal stehen.

Was haltet ihr von den Schnitten und Änderungen in den genannten Spielen? Etwas übertrieben oder deutlich angenehmer? Schreibt uns eure Meinung doch in die Kommentare!