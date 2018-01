Gamedesigner haben es nicht leicht. Wenn man ein Videospiel entwickelt steht man vor einer komplizierten Herausforderung: Wie bringt man neuen und unerfahrenen Spielern sein Spiel bei, ohne es für die erfahrenen Spieler langweilig zu machen?

Gerade in den letzten Jahren beschweren sich Gamer immer wieder, wie einfach die heutigen Spiele wären. Lästige Tutorials, die uns behandeln, als seien wir schwer von Begriff und Tutorials, Erklärungs-Menüs und unnötige Cutscenes gehen den meisten Spielern ziemlich auf die Nerven. Daher haben wir für euch eine Liste an Spielen gesammelt, die so gut darin waren, euch bei zu bringen, wie ihr sie spielen müsst, dass ihr es nicht einmal gemerkt habt.

Habt ihr ähnliche Erfahrungen mit anderen Spielen gemacht oder vielleicht eine Geschichte über ein besonders frustrierendes Tutorial auf Lager? Plaudert doch einmal aus dem Nähkästchen und erzählt uns, wie ein gutes Spiel seinen Spielern beibringen soll, wie es funktioniert. Wir sind schon gespannt.