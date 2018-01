Destiny 2: Youtuber und Twitch-Streamer wenden sich ab

Seit Wochen ist die Community von Entwickler Bungie genervt: Immer wieder kommt es zu nicht angekündigten Änderungen oder Balance-Eingriffen in Destiny 2, für die sich das Team erst im Nachhinein entschuldigt, Besserung gelobt und trotzdem wieder in dasselbe Fettnäpfchen tritt. Nun ziehen mehrere große Youtuber und Twitch-Streamer ihre Konsequenzen.

Einer von ihnen ist der Youtube-Kanal Datto, der sich bereits vor der Veröffentlichung des ersten Destiny mit dem Spiel ausführlich beschäftigt hat. Im Lauf der letzten Jahre hat er zahlreiche Videos, Guides und Kolumnenbeiträge rund um den Bungie-Shooter veröffentlicht. Nun heißt es jedoch von ihm auf Twitter, dass es zur laufenden Faction Rally wohl kein Video geben wird:

I'm trying to make a Faction Rally video. A) I just don't care nor can I get myself to care. B) Anything I say is probably nothing new and feels like it just adds fuel to the fire. But man do I really need some Destiny videos. Not a good situation to be in.