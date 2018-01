Es gibt sie, die Spiele, die ihr am liebsten aus eurem Hirn löschen würdet. Aus den unterschiedlichsten Gründen - wir haben hier für euch einige zusammengetragen.

Meistens trifft dies Spiele, die ihr so richtig schlecht fandet, die verbugt sind, deren Ende euch missfallen hat. Ab und zu ist das Spiel in Ordnung, aber die Community anstrengend. Und dann gibt es natürlich auch den Fall, dass ein Spiel aus dem Hirn gelöscht werden muss, um es noch einmal in all seiner Pracht erfahren und spielen zu können. Aber lest einfach selbst.

Geht euch auch ein Spiel durch den Kopf, das ihr am liebsten direkt aus eurem Gedächtnis löschen würdet? Wenn das der Fall ist, schreibt es uns in die Kommentare - natürlich gerne mit einer Begründung.