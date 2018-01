Overwatch: D.Va bekommt einen neuen Skin - und das Internet rastet aus

Blizzard hat euch kürzlich eine Freude gemacht und einen Haufen an neuen Skins für Overwatch angekündigt. Unter denen ist allerdings einer dabei, der wirklich heraussticht. Und das Internet reagiert - selbstverständlich - mit lustigen Tweets.

Die Overwatch-Spieler unter euch wissen, dass D.Va bereits mit echt tollen Skins gesegnet ist. Nun hat ein neues Outfit für den beliebten Tank einen Platz in eurem Herzen gefunden: Der legendäre "Black Cat D.Va"-Skin, den ihr im oberen Video seht.

NYA @PlayOverwatch cat dva is here & i am reborn pic.twitter.com/DlLXrnk1gW — manda has con plague (@bbbreakfasttt) 22. Januar 2018

"Cat D.Va ist hier und ich bin neu geboren."

me heading down to overwatch headquarters to see why they haven’t released the dva skin yet



pic.twitter.com/zJo1lxqzPl — han (@amelieguilllard) 21. Januar 2018

"Ich, wie ich in das Overwatch-Hauptquartier gehe, um zu gucken, warum sie den D.Va-Skin noch nicht veröffentlicht haben"

blizzard: potential new dva skin where she’s blonde

me: pic.twitter.com/JEOaWirLBq — lexi ✨ (@pinkjooe) 17. Januar 2018

"Blizzard: Potentieller D.Va-Skin, in dem sie blond ist. Ich: [Der Frosch im Bild]"

me instalocking dva so i can show off my new skin



pic.twitter.com/qsjCzxw8LO — han (@amelieguilllard) 23. Januar 2018

"Ich, wenn ich D.Va 'instalocke', damit alle meinen neuen Skin sehen"

In der oberen Bilderstrecke seht ihr, wie alle Overwatch Helden als Katzen aussehen würden. Was haltet ihr von dem neuen "Black Cat D.Va"-Skin? Etwas zu kitschig oder genau euer Fall? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare!