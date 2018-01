Weihnachten: Vorbei. Silvester: Das ist ja sowas von 2017 ... Wir stehen mit beiden Beinen fest im neuen Jahr und freuen uns noch über all die großen Produktionen des Winters. Gleichzeitig steht auch schon das Frühjahr in Aussicht und damit auch traditionellerweise die nächste Spielewelle, die bis Ostern auf euch zurollt. Neben den dicken, fetten AAA-Spielen gibt es natürlich auch eine Menge kleinerer Produktionen, die auf keinen Fall untergehen dürfen. Diesen seien die folgenden Minitests gewidmet.

Falls ein Spiel fehlt, dass unbedingt noch in diese Liste soll - weil es einfach so unglaublich gut ist und wir uns gar nicht erlauben können dieses Spiel nicht zu testen - dann gilt wie immer: Schreibt es uns doch in die Kommentare!