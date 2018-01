Ja, auch für die PS3 gibt es inzwischen ganz schön teure und seltene Spiele-Versionen. Hier findet ihr zehn von ihnen.

Was sind die teuersten und seltensten PS3-Spiele? Wir haben auf Pricecharting nachgeschaut und hier die 10 teuersten Spiele für die PS3 ermittelt. Einige von euch haben vielöleicht sogar das Glück, eines dieser Spiele als eine der Versionen daheim stehen zu haben. Bei wem das der Fall ist: Freut euch! Denkt dran: Der Preis kann sich immer wieder nach unten oder oben bewegen. In Stein sind die Zahlen also nicht gemeißelt.

So, an alle die sich jetzt freuen: Natürlich wollen wir wissen, wer von euch so ein teures Stück Software bei sich daheim herumstehen hat. Schreibt es uns doch einfach mal in die Kommentare!