Doki Doki verfügt über einige verstörende und dunkle Szenen. Insbesondere das Ende hat viele Spieler mit einem bedrückten Gefühl hinterlassen. Doch rund um das augenscheinlich zuckersüße Spiel voller Schulmädchen hat sich mittlerweile eine richtig intensive Fangemeinde gebildet. Und die will nun etwas am Grauen von Doki Doki verändern.

Denn, wie Kotaku berichtet, hat sich eine große Gemeinschaft an Programmierern und Künstler zusammengetan, um Mods für das ungewöhnliche Spiel zu erstellen. Denn die Geschichte, die in Doki Doki Literature Club erzählt wird, ist an vielen Stellen offen und lässt Raum für Fantasien der Spieler. "Es gibt eine Million Wege, wie sich die Story entwickeln könnte, aber der Spieler bekommt nur diese eine zu Gesicht." sagt Pi, welcher Entwickler einer Mod für das Spiel ist, die bereits 100.000 Downloads angesammelt hat. Mittlerweile moderiert er auch den Subreddit zur aktiven Mod-Community.

Viele dieser Mods wollen aber nicht nur einfach alternative Geschichten spinnen, sondern setzen sich zum Ziel, die brutale, bösartige Wendung der Geschichte zu zähmen. So sollen in einigen Mods beispielsweise Wege verfügbar sein, alle Mädchen am Leben zu halten oder Monika, die Antagonistin, glücklich zu machen, in dem man mit ihr redet.

"Ich finde das ziemlich fantastisch," schreibt ein Fan. "Ich war schon immer an dem Spiel und ihren Charakteren interessiert, aber ich finde es wirklich schwierig, mich dazu zu bringen, ein Spiel zu spielen bei dem ich mich im Nachhinein richtig übel fühlen würde. Ich freue mich auf die Arbeit der Modder!"

Und was haltet ihr von der Aktion? Sollte man das Werk so lassen wie es war, oder ist die Änderung der Mods eine Willkommene? Eines ist klar, die Aufheiterung braucht man nach dem Spielen des Originals definitiv.