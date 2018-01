Erst gestern zeigte das Survival-Spiel SOS, das PR-Maßnahmen ruhig mal nicht der Norm entsprechen können. Denn der Rapper Snoop Dogg setzte sich samt Marihuana vor seinen PC und streamte auf seine eigene, entspannte Weise, das sich seit kurzem im "Early Access" befindende Spiel. Die Community reagiert allerdings etwas gespalten.

Ein Publikum von 80.000 Zuschauern sah Snoop Dogg dabei zu, wie er live auf Twitch SOS spielte. Das Problem für viele Zuschauer ist allerdings: So richtig spielte der Rapper nicht. Zu Beginn sah es tatsächlich so aus, als ob Snoop sich dem Spiel zuwenden würde. Allerdings fing er irgendwann an, zu Rappen und eher Unsinn zu erzählen. Das führte zu noch kurioseren Theorien über den Rapper und SOS:

Dieses Video zu SOS schon gesehen?

"Wenn du so viel rauchst wie Snoop, wächst dein Geist über sowas wie Keyboards hinaus und du machst Mist nur Kraft deines Geistes." trifft den Nagel wohl auf den Kopf. "Das Spiel ist so krass, dass du es ohne Hände spielst!"

Allerdings stieß er nicht bei jedem auf Zuspruch. Während sich die einen sichtlich amüsierten, erwarteten die anderen authentisches Gameplay, das er offensichtlich nicht ablieferte.

"Er spielt nicht einmal wirklich. So einen Müll brauchen wir auf Twitch nicht".

Anspielungen, die auf die E3 2016, auf der Snoop Dogg Battlefield 1 spielte - oder es eher versuchte - deuteten, blieben selbstverständlich auch nicht fern. Gegen Ende des Streams gab der Rapper sogar zu, dass es besser gewesen wäre, wenn er das Spiel selbst gezockt hätte.

Falls ihr euch übrigens undert, wieso Twitch diesen Stream tolleriert: In seiner Heimat Kalifornien ist der Konsum von Marihuana legal. Twitch orientiert sich an den Gesetzen des jeweiligen Bundesstaats.