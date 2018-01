Drei Dinge, die ich von Subnautica gelernt habe

Subnautica ist endlich als Vollversion veröffentlicht worden und findet gerade wieder einige neue und alte Fans, die sich in der bunten Unterwasserwelt des Alien-Planeten tummeln. Ich habe das Tiefsee-Spiel gespielt, und so einiges gelernt, beim Craften, Sammeln und Jagen.

Von Videospielen lernen. Das ist so eine Sache. Freilich soll das Medium in erster Linie unterhalten und nicht lehren. Dennoch kann es vorkommen, dass man aus einem guten Spiel - und auf ganz andere Art und Weise auch aus einem schlechten Spiel - etwas mitnimmt. Dass man etwas über sich selbst lernt, etwas fürs Leben lernt, oder auch einfach nur unnützes Wissen anhäuft, das man dann nie wieder aus dem Hirn bekommt. In dieser Reihe wollen wir euch von unseren Erfahrungen berichten, die wir während des Spielens gemacht haben. Von lebensverändernden Weisheiten bis zu erspieltem Blödsinn kann alles dabei sein.

1. Es ist nicht alles Gold, was glänzt

Die fantastische Unterwasserlandschaft, in der ihr den Großteil eurer Spielzeit in Subnautica verbrint, glitzert, funkelt und leuchtet so ziemlich an jeder Stelle. Bunte Farben und Formen begleiten euch, solange ihr nicht zu tief schwimmt. Bei dieser Vielfalt an interessanten Objekten ist man versucht, einfach alles mit zu nehmen, und jedem Wasserbewohner entgegen zu schwimmen. Doch Achtung: Einige Rohstoffe sind nützlicher als andere, und nur weil etwas schön anzusehen ist, heißt das noch nicht, dass ihr es auch braucht. Auch die Kreaturen in diesen Tiefen sehen teilweise freundlicher aus als sie sich verhalten. Also lieber die Finger lassen von diesen wunderschön leuchtenden, aber tödlichen Tiefseeschlangen.

2. Ein Riese frisst nicht immer Menschenfleisch

Subnauticas Welt ist voll von unheimlichen Fischwesen und anderen Alien-Kreaturen und einige von ihnen werden nahezu gigantisch. Mit dabei ist der Fan-Favorit, der "Leviathan-Reaper", welcher euer Uboot zwischen seine Fänge nimmt und euch ziemliche Probleme bereiten kann, wenn ihr ihm zu nahe kommt. Doch bietet die nasse Biosphäre auch friedliebende Giganten, wie beispielsweise den Reefback. Diese großen, Tintenfisch-ähnliche Wesen driften sanft in kleinen Herden durch die Strömung und bieten anderen Lebewesen auf ihren Rücken ein Zuhause.

Ein Reefback schwimmt über den Kopf eines Spielers hinweg

Subnautica spielt sich ähnlich wie The Forest, nur eben unter Wasser und nicht ganz so unheimlich

3. Die Erkundung des Unbekannten lohnt sich

Wenn ihr am Anfang des Spiels mit eurem Raumschiff auf dem fremden Planeten abstürzt, und als einziger Mensch den Absturz überlebt, sehen eure Überlebenschancen nicht gerade rosig aus. Doch die Flora und Fauna der Umgebung werden Stück für Stück eure Rettung. Was anfangs noch eine Bedrohung ist, kann im späteren Spielverlauf zu eurer neuen Heimat werden. Und gerade an den gefährlichsten Orten werdet ihr die lukrativsten Geheimnisse entdecken. Ein Schiffswrack, eine verlassene Unterwasserbasis, ein altes Forschungslabor, tiefe Höhlen und die dunklen Schluchten der Meere bieten euch alles was ihr braucht um weiter zu kommen. Und daraus lernte ich, dass die Angst vor dem Unbekannten manchmal kontraproduktiv sein kann und mich in meinem Fortschritt hindern. "No risk no fun" heißt es ja nicht umsonst so schön.

Und in Subnautica lohnt sich die Erkundung ganz besonders, denn wenn ihr immer nur in der Startzone rumdümpelt, werdet ihr nicht sehr weit kommen. Um an fortgeschrittene Materialien und Blaupausen zu kommen, müsst ihr die verschiedenen verlassenen Gebäude auf der Karte erkunden. In den dunklen Tiefen der fremden See befinden sich außerdem die Wohnorte verschiedener Leviathane, also riesiger "Bossmonster", an denen ihr wohl oder übel vorbei müsst, um in der Story voran zu kommen. Doch es ist nicht immer alles unheimlich und für euren Mut und Abenteuerdrang werdet ihr nicht nur mit Spielobjekten und Materialien belohnt. Denn die verschiedenen Biome, die ihr unter Wasser antreffen könnt, bieten euch visuelle Wunder, die an und für sich schon Belohnung genug sind. Hier reiht sich eine spektakuläre Vista an die nächste und eure Augen werden niemals ruhen, zwischen all diesen wundersamen Welten. So taucht ihr durch bunte Korallenriffe und schummrige Algenwälder. Auch in der Tiefe befinden sich Gebiete voller leuchtender Tiefseefische und seltsamer Pflanzen, die es für euch zu erkunden gibt. Also glaubt mir, wenn ich euch sage: Der Schritt in die unheimliche Tiefe lohnt sich.

Habt ihr das Spiel in seinem vollen Umfang schon angezockt und gefällt euch die einzigartige Erfahrung eines Survival Games unter Wasser? Mir persönlich haben ja besonders die Unterwasserbasen gefallen, die man bauen kann, und euch?