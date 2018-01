Au weia! Ein Blick in die Vergangenheit offenbart auf den Verpackungen von Videospielen Bild gewordene Psychosen. Mit wenig bis gar keinem Talent wurden scheinbar zufällige Leute im Büro mit der Aufgabe betraut: "Hier, mach mal eine Grafik für die Verpackung!"

Oder aber die Marktforschung hat ergeben, dass nackte Haut, Schwerter, Bikinis und Laser speiende Drachen gerade besonders viel Aufmerksamkeit erregen, daher müssen all diese Motive in jeder Grafik vorkommen. In JEDER! IMMER!

Oder aber: Alle Beteiligten sind einfach nur schlecht. Einige der Ergebnisse völlig fehlgeleiteten Verständnisses von Ästhetik haben wir für euch gesammelt. Eine Gesundheitswarnung ist hier vermutlich nötig. Und: Anschauen auf eigene Gefahr!