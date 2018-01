Oft kommt man nicht in die etwas merkwürdige Situation, seinen imaginären Hut vor Burger King ziehen zu wollen. Doch mit dem folgenden Video haben sie es geschafft: Mit einem Video zur Netzneutralität.

Auf der gamescom 2017 zeigten sich Politiker pro Gamer. Hoffentlich haben sie das nicht vergessen.

Netzneutralität - für viele ist das ein sperriger Begriff. Was heißt es, wenn es im Internet nicht neutral zugeht? Was bedeutet es für uns Gamer?. Die Fastfood-Kette Burger King zeigt mit einem direkten und zugleich perfiden Experiment schlicht und einfach, was dies für Kunden des Burger-Franchise heißen würde. Das Video treibt es auf die Spitze und klärt dadurch auf eindringliche Weise, was es bedeuten würde, wenn die Netzneutralität in den USA abgeschafft bliebe:

Auch Youtuber stellen sich öffentlich gegen die Abschaffung.

Burger King ist nicht die erste Firma, die sich gegen die Abschaffung der Netzneutralität einsetzt. Google und Microsoft sind nur zwei der größten Firmen, die sich für ein offenes Internet aussprechen.

