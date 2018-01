Nachdem Spieler in No Man's Sky bereits eine galaktische Allianz mit eigenen Regierungen gegründet haben, möchten einige noch einen Schritt weiter gehen. Denn der Botschafter des Hova Imperiums arbeitet an einem eigenen Kalender für die Spieler von No Man's Sky.

Der Reddit-Nutzer "GtaHov", besser bekannt als "König Hova", ist der Botschafter und Anführer des galaktischen Imperiums von Hova. Zusammen mit einigen Anderen plant er die Einführung eines neuen Systems zur Zeitrechnung in der Welt von No Man's Sky. Hierzu soll unter anderem eine Zeitbeschleunigung eingesetzt werden, sodass beispielsweise eine Woche in der Realität einem Monat im Spiel entsprechen würde. Hova hat bereits im vergangenen Jahr einen ähnlichen Vorschlag gemacht, welcher jedoch von den Botschaftern der anderen Regierungen abgelehnt wurde.

Das aktuelle Konzept für den Galaktischen Kalender

Ein Tag im realen Leben = vier Tage im Spiel, eine Woche im realen Leben = ein Monat im Spiel, drei Monate im realen Leben = ein Jahr im Spiel.

Der neue Kalender hätte nach wie vor zwölf Monate, die jedoch umbenannt wurden. Die Namen, so Hova in seinem Subreddit, seien jedoch nicht festgelegt und könnten sich in kommender Zeit noch mehrmals ändern. Ob der Kalender dieses Mal Zustimmung unter den galaktischen Imperien und Völkern von No Man's Sky findet, steht noch in den Sternen. Jedoch zeugt diese Geschichte wieder einmal von der Kreativität der Spieler. Wenn ihr seit den neuen Updates noch nicht wieder gespielt habt, oder das Spiel noch gar nicht besitzt, könnte euch die Kolumne "No Man's Sky: Meine Erfahrungen vor und nach den Updates" die restlichen Gründe liefern - denn es hat sich einiges getan seit der Veröffentlichung.

Spielt ihr noch No Man's Sky? Wenn ja, was haltet ihr von diesen Spieler-Regierungen und Föderationen? Wenn ihr gerne einer beitreten wollt, muss das gar nicht kompliziert sein, um der "Free Folk of the Fringe" Gesellschaft beizutreten müsst ihr laut Wiki lediglich zu euch selber sagen: " Ich bin jetzt ein Mitglied der Free Folk of the Fringe."