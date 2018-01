Horrorspiele gehören zu meinen liebsten Genres. Aber nicht wegen fieser Jumpscares oder unendlich viel Blut, sondern mehr wegen der Verunsicherung, die diese Spiele auslösen. Doch kaum ein Spiel hat das bisher so konsequent gemacht wie Eternal Darkness.

Ich erinnere mich noch gut an meine Freude auf Eternal Darkness für den Gamecube. Ich hatte mir das Spiel damals, 2002, aus den USA importiert, zusammen mit Super Mario Sunshine. Es dauerte natürlich ein paar Wochen, bis die Spiele endlich bei mir ankamen. Wochen, die ich damit verbrachte, mir Trailer anzuschauen und Artikel über dieses Horrorspiel zu lesen.

Eigentlich bin ich gar nicht gut darin, Horrorspiele zu zocken. Besonders dann, wenn ich einen Jumpscare befürchte, landet der Finger schon mal schnell auf dem Power-Knopf der Konsole. Und wenn ich eine Stunde durchgezockt habe, reicht es mir meistens auch. Mit nassen Händen lege ich dann den Controller zur Seite und frage mich, wieso ich mir das eigentlich antue. Das Ding ist aber: Ich tue es mir immer wieder an! Irgendwie zieht es mich immer wieder zu Horrorspielen.

So habe ich etwa letztes Jahr sehr gerne Resident Evil 7 oder The Evil Within 2 gespielt. Beide begeisterten mich auch auf ihre Art. In Resi 7 war es diese konstante Gefahr, die Gewissheit, dass mein Körper sehr verletzbar ist - und ich in einem Haus bin, in dem das jeder weiß. The Evil Within 2 hat dagegen sehr gekonnt mit künstlerischen Bildern, der Subversion des Körpers gespielt. Splatter als Kunstwerk. Und doch fehlte beiden dieses eine Element, das Eternal Darkness so besonders gemacht hat.

Dieses Element seid ihr, die Spieler. Denn Eternal Darkness war nicht besonders brutal. Auch war die Geschichte - wenn auch durchaus spannend - nichts Weltbewegendes. Doch hat dieses Horrorspiel euch, die Spieler, mit ins Spiel einbezogen. Mit den sogenannten "Sanity Effects" wurde eure eigene Psyche immer wieder getestet. Wenn ihr zu viele Schrecken gesehen habt, füllte sich eine Leiste. War diese voll, begann der eigentliche Horror.

So ging etwa plötzlich der Fernseher aus. Oder die Hauptfigur lag unvermittelt tot in einer Badewanne. Oder das Spiel entschied, dass einfach mal euer Oberkörper explodiert, wenn ihr euch heilt. Das alles war teilweise nur für wenige Sekunden sichtbar. Doch es machte etwas mit den Spielern, das seitdem kein mir bekanntes Horrorspiel mehr so gut hinbekommen hat. Es hat die Unsicherheit des Horrors auf die Spieler übertragen. Es hat sie sozusagen in Geiselhaft genommen. Es hat sie zweifeln lassen, immer wieder.

Freilich war das 2002 lediglich ein Anfang. Ein Anfang, der leider bisher nicht forgeführt wurde. Denn weder gibt es bisher einen zweiten Teil von Eternal Darkness, noch habe ich die "Sanity Effects" so in einem anderen Horrorspiel erleben dürfen. Dabei wünsche ich mir das so sehr.