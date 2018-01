Es ist kein Geheimnis, dass euch Grundkenntnisse über das Spiel und die Karte in Mehrspieler-Shootern zum Erfolg verhelfen. Schwerer ist es hingegen, herauszufinden, welches - versteckte - Potential eine Karte bietet und wie ihr dieses am besten nutzt. Fans des "Battle Royale"-Hits Fortnite haben nun ein Diagramm erstellt, das euch zum Sieg verhelfen soll.

Das Diagramm soll euch nützliche Tipps geben und euch auch dabei helfen, Gefahren oder Gegnern im Ernstfall aus dem Weg zu gehen. Solltet ihr also dazu neigen, ab und an den Überblick zu verlieren, solltet ihr dieses Diagramm ausführlich studieren.

Here's some information that may come in handy! #Fortnite



- Each map square is 250x250m, taking ~45 secs to travel across

- Diagonally, it takes ~64 secs to cross a map square at 354m

- The audio range for sniper gunshots is 250m

- Building tiles are 5.12x5.12m