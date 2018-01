Wer in Kryptowährung investiert hat Glück, denn bei Lieferando könnt ihr nach wie vor mit Bitcoin bezahlen. Laut dem Lieferdienst soll sich dieser Umstand auch in nächster Zeit nicht ändern. Der Essenslieferant-Gigant möchte mit seiner Inklusion des digitalen Münzchens, das so viel Wirbel verursacht, junge Gamer ansprechen, die laut eigenen Aussagen wohl viel Essen bestellen - und anscheinend auch auf Bitcoin stehen.

Bitcoin-Milliardär werden, ganz ohne Risiko - Ein Spiel macht's möglich

Laut Bento würden bei Lieferando nur etwa ein Prozent aller Bestellungen mit Bitcoin gezahlt, doch nach über einem halben Jahr sei der Lieferdienst nach wie vor optimistisch und sehe den Bitcoin "immer noch als eine innovative Währung, die sehr viel Potential biete". Eine Pizza von Lieferando mit Bitcoin bezahlen könnt ihr tatsächlich schon seit Juli 2017.

Doch Krypto-Währung ist ja bekanntlich instabil, weswegen viele amerikanische Anbieter wie Stripe, Bitcoin nicht mehr als Zahlungsmethode akzeptieren. Wieso also diese Entscheidung, was steckt dahinter? Besonders die Zielgruppe der Gamer bestelle laut Lieferando häufig Essen nach Hause und bezahle mittlerweile eben auch gerne mal mit Bitcoin. Dieser Kundengruppe möchte Lieferando nun also einen Schritt entgegen kommen. Solange der Kurs von Bitcoin nicht noch mehr abfällt, ist das also eine praktische Lösung für Gamer mit Investments in Kryptowährung, die beim Zocken eben auch mal hungrig werden. Doch ob der Service wirklich genutzt werden wird, ist eine andere Frage.

Die erste Transaktion von Bitcoin war ja bekanntlich der Kauf zweier Pizzen für etwa 10000 Bitcoin, die heute um die 110 Millionen US-Dollar wert wären. Nach der Geschichte überlegen sich warscheinlich viele potentielle Kunden lieber zwei Mal ob sie nicht doch lieber mit Paypal bezahlen wollen. Vielleicht also doch lieber behalten oder anders investieren.

Besitzt ihr selber Bitcoins? Wenn ja, würdet ihr die überhaupt verwenden, um etwas bei Lieferando zu bestellen? Vielleicht gibt es ja noch andere Lieferdienste, die ihr bevorzugt, von denen ihr euch so einen Service wünscht.