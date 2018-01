Zeitgleich mit der heutigen Veröffentlichung von Monster Hunter World veranstaltet Hersteller Capcom ein spezielles Event für alle PS4-Jäger. Ab sofort steht der erste Teil der schon im Oktober 2017 angekündigten "Horizon - Zero Dawn"-Questreihe zur Verfügung.

In dem einen Spiel werden Roboter-Dinos zur Strecke gebracht, im anderen sind Spieler auf der Jagd nach gigantischen Monstern: Die Kooperation zwischen Horizon - Zero Dawn und Monster Hunter World ist eigentlich gar nicht so überraschend. Mit der PS4-exklusiven Aufgabe "Lektionen der Wildnis" ist die Partnerschaft nun bereits im Spiel angekommen.

Um die Quest zu erhalten, müsst ihr mindestens Jäger-Rang 6 sein und anschließend in einer Arena acht Barnos erledigen. Danach erhaltet ihr die Materialien, um euch die Waffe "F Wächter-Schleifer" und das Palico-Set "Wächter" schmieden zu können.

Unendlich viel Zeit habt ihr für den Auftrag nicht. Laut Capcom ist die Eventquest nur bis zum 8. Februar, 23:59 Uhr verfügbar. Zu einem noch unbekannten Startzeitpunkt folgt danach der zweite Teil der Reihe, bei dem ihr die Möglichkeit erhaltet, euch Aloys Bogen sowie ihr Rüstungsset zu besorgen.

Besonders interessant: Tragt ihr als menschlicher Charakter das Set von Aloy, werdet ihr im Spiel exakt so aussehen wie die Protagonistin aus Horizon - Zero Dawn, selbst wenn ihr männlich seid.

Ob scih ein Kauf von Monster Hunter World lohnt, erfahrt ihr übrigens im Test "Monster Hunter - World: Größer, Schöner, Besser?".

Auf der Xbox One ist die Questreihe übrigens nicht verfügbar. PC-Spieler, die voraussichtlich erst im Herbst 2018 zur Jagd zugelassen sind, werden ebenfalls am Event nicht teilnehmen können.