Das knallige Prügelspiel Dragon Ball FighterZ ist am 26.01. für PlayStation 4, Xbox One und PC erschienen. Auf letzterem haben Spieler wie meistens die Möglichkeit, umfangreiche Grafikeinstellungen vorzunehmen, um diese der Leistung der eigenen Hardware anzupassen. Mike Fahey, Autor von Kotaku, hat nun mit dieser Möglichkeit herumgespielt und dabei eine äußerst charmante Zeitreise unternommen. Er macht Dragon Ball FighterZ zum Retro-Spiel.

So sieht Dragon Ball FighterZ normalerweise aus. Wie ein waschechter Anime!

Denn mit niedrigen Grafikeinstellungen wird das Spiel nicht einfach hässlich. Vielmehr wirkt es wie ein veraltetes Beat-em-Up, das in der Form vor vielen Jahren tatsächlich hätte existieren können. Fahley selbst zieht den Vergleich zum Game Boy Advance – im Bild unten könnt ihr euch selbst davon überzeugen, wie treffend dieser ist.

Zurück in die Vergangenheit: Hättet ihr Dragon Ball FighterZ erkannt? Bildquelle: Kotaku.

Zentral für die Retro-Optik ist das Herunterschrauben des „Resolution Scaling“, also der Skalierung der Auflösung. Dadurch wirken die Figuren nicht mehr so gestochen scharf und zeichentrickartig wie normalerweise, sondern bekommen Pixelkonturen, die für Retro-Fans äußerst ansprechend sein sollten. Wenn ihr also Lust habt, das Spiel mal auf ganz neue Art zu erleben, dann dreht die Rädchen runter und staunt!

Konsolenspieler müssen leider ohne das hübsche Downgrade auskommen. Wie gefällt euch Dragon Ball FighterZ in Pixel-Optik? Seid ihr Fans davon oder schwört ihr eher auf hochauflösender Grafik? Sagt es uns in den Kommentaren!