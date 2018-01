Carlos Sanchez' Viraler Facebook Post

Das ist Carlos Sanchez. Er hat letzte Woche einen Post auf seinem Facebook-Profil veröffentlicht, auf dem er ein Schild in der Hand hält, auf dem steht: "Meine Frau sagt, wenn ich eine Million Likes auf diesen Beitrag kriege, darf ich unseren Sohn Goku nennen." Doch womit Carlos nicht gerechnet hatte, war die überwältigende Reaktion der Facebook-Community.

Der Beitrag hat momentan über 1,4 Millionen Likes, und damit dürfte sich sein Traum erfüllt haben. Seine Frau hat sich auch schon zu der überraschenden Anzahl an "Gefällt mir"-Angaben geäußert, und sagt sie stünde zu ihrem Wort. In einem Video, welches die beiden kurz darauf auf Facebook veröffentlichten, hält sie ebenfalls ein Schild in den Händen. Darauf zu lesen: "Ich stehe zu meinem Wort. Unser Sohn wird Goku Sanchez heißen."

Carlos Sanchez und seine Frau

Eine krasse Aktion, aber ein richtiger Fan lässt sich eben nicht aufhalten. Und Herr Sanchez scheint zu den größten "Dragon Ball"-Fans im Internet zu gehören. Und ihr wisst jetzt: Auf unserem Planeten laufen bald ein Goku und ein Dovakhiin umher. Wer weiß welcher fiktiver Name demnächst das neue "Christian" oder "Paul" wird.

Wie steht ihr zu solchen Entscheidungen? Würdet ihr euer Kind nach eurem Lieblingscharakter aus Film, Fernsehen und Spielen benennen, oder haltet ihr das für zu riskant oder gar exzentrisch? Sicher ist das nicht für jeden was.