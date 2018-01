Sie sind wieder da: 2018 wird das Jahr der JRPGs

2017 ist etwas geschehen, von dem kaum noch jemand geglaubt hat, dass es stattfinden würde. Die Rede ist von der grandiosen Rückkehr der JRPGs - japanische Rollenspiele, die ihrer fernöstlichen Herkunft treu geblieben sind, sich jedoch in vielerlei Hinsicht weiterentwickelt haben.

Als Vorreiter betrachten wir Persona 5 und Nier - Automate, die beide eindrucksvoll bewiesen haben, dass die Entwickler in Japan noch immer massig gute Ideen haben, die auch hierzulande nicht nur unter Fans für Furore sorgen können.

Daher brechen nun hoffentlich rosige Zeite für neue JRPGs an. 2018 dürften euch Abenteuer erwarten, die ihr in dieser Form vielleicht noch gar nicht kanntet, es sei denn, ihr wart von Anfang an dabei und habt die Hochzeit der JRPGs bereits erlebt. Dann wiederum dürftet ihr überrascht sein, denn die kommenden Spiele machen in Sachen Technik, Erzählung und Spielmechanik jeweils einen großen Sprung nach vorn. Seht selbst:

Und? Ist euer Interesse geweckt? Selbstverständlich gibt es noch weitere Produktionen aus dem Land der aufgehenden Sonne, die wir hier nicht genannt haben. Auf welches kommende JRPG freut ihr euch am meisten oder welches Rollenspiel würdet ihr gerne in neuer Form wiedersehen? Teilt eure Meinung mit anderen Lesern und uns in den Kommentaren!