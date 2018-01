Ein Spiel muss nicht immer das Beste, Neueste und Schönste sein. Ich bin der Meinung, dass man manchmal mit einem objektiv wirklich schlechten Spiel sehr viel mehr Spaß haben kann, als mit einem AAA-Spiel, das 60€ kostet und von Kritikern geliebt wird.

Irgendwie gut, aber irgendwie auch schlecht: Goat Simulator

Der Genuss von schlechter Unterhaltung ist nichts Unbekanntes oder Befremdliches. Sogenannte Trash-Filme und B-Movies haben längst Kultgefolge. Besonders Horrorfilme werden häufig dann gerne gesehen, wenn sie richtig "kultig schlecht" sind. Auch der Film The Room ist mittlerweile dafür bekannt, dass er unfassbar schlecht ist. Und dennoch hat der Film weltweit loyale Fans, die ihn bereits hunderte Male gesehen haben. Denn wenn wir etwas Schlechtes sehen, können wir uns gemeinsam über alle Fehler und Absonderlichkeiten lustig machen. Sicher habt ihr auch alle einen Freund, der behauptet Reality-TV bloß "ironisch" zu schauen, weil es eben so schlecht, und daher unterhaltsam sei. (Ob das in diesem Falle auch stimmt, sei da mal dahin gestellt.)

Ich möchte euch nun also auch zu Connoisseuren der Anti-Kunst machen und zwar indem ich euch beibringe, wonach ihr bei schlechteren Videospielen Ausschau halten müsst, um für wenig Geld maximalen Spielspaß zu ernten. Denn wie eine überreife Frucht hängen schlechte Spiele saftig und dick am Baum des Videospielmarkts und locken euch, sie zu pflücken.

Zusammen lacht es sich doppelt so laut

Nehmen wir doch einmal das Spiel "House Flipper" von Entwickler Empyrean. Nicht zwingend ein schlechtes Spiel, ist House Flipper doch auch kein Wunder der Technik und Innovation. In diesem Immobilienmarkt-Simulator kauft ihr Häuser und nehmt Aufträge als Einmann-Baufirma an. Die Häuser renoviert und dekoriert ihr um, mit dem Ziel sie für einen Profit wieder zu verkaufen. Klingt langweilig, ist es wahrscheinlich für die meisten Spieler auch - spätestens nach einer Stunde Spielzeit. Doch nehmt ihr euch einen Freund dazu und setzt ihr euch gemeinsam vor den Bildschirm eröffnen sich ganz neue Möglichkeiten. Wie wäre es zum Beispiel, wenn ihr die Häuser ruiniert, statt sie zu verschönern? Oder wenn ihr den Eigentümern eine seltsame Überraschung hinterlasst? Die Youtuber von The Yogscast demonstrieren, wie man die kreativen Grenzen eines Spiels überschreiten kann.

Statt wie gefragt einfach eine Wand abzureißen und die Küche zu möbilieren, dekorieren Simon und Tom von The Yogscast ein ganzes Wohnzimmer mit Engelsportraits und seltsamen Säulen.

Als der Eigentümer der Wohnung sich die renovierten Zimmer ansehen möchte, ist die Küche zugemauert und wo einmal das Badezimmer war, sitzt ein unheimliches Kaninchen, umringt von Messern.

Die Türen, die man reparieren soll? Einfach abreißen und eintreten. Das Badezimmer soll gereinigt werden? Kein Problem, wir verkaufen einfach alle Möbelstücke statt sie zu putzen und stecken uns das Geld in die eigene Tasche. Ungefähr so gingen die beiden Youtuber an die Sache ran.

Also was haltet ihr von der Idee, ein Spiel, wenn es euch nicht sofort überzeugt, einfach mal aus einer anderen Perspektive zu betrachten? Wenn ich merke, dass ein Spiel mich enttäuscht, nehme ich es automatisch weniger Ernst und teste beispielsweise die Grenzen aus und versuche zu schauen, was ich alles kaputt machen kann. Wie Mass Effect - Andromeda bewiesen hat, können schlechte Spielelemente auch durchaus als Vorlage für lustige Videos oder Memes dienen. Beschränkt euch also nicht auf die ursprünglich vorgesehene Spielerfahrung sondern werdet kreativ mit euren Spielen. Vielleicht kann man ja mit einem etwas anderen Blickwinkel doch noch etwas Mehrwert aus den ganzen schlechten Spielen da draußen holen.

Probiert es einfach selbst einmal aus

Ihr seht also, es ist durchaus möglich, auch mit einem weniger exorbitantem Spiel eine Menge Freude zu haben. Um euch die Suche zu erleichtern, habe ich euch hier mal eine kleine Liste an Spielen zusammengestellt, die zwar nicht im klassischen Sinne wirklich gut sind, aber trotzdem eine Menge Spaß versprechen.

-Wrongworld ist ein surrealistisches Survival Game voller seltsamer Kreaturen, welches euch garantiert zum Lachen bringen wird. -Goat Simulator ist der Klassiker unter den seltsamen Sandbox-Spielen. Als Ziege könnt ihr hier allerlei Chaos anrichten und mit der seltsamen Physik der Spielwelt interagieren. -Ace of Seafood ist die Kombination aus Mecha und Fisch, die ihr euch nie erträumen könntet. Spielt als gigantischen Hummer und schießt Raketen und Laserstrahlen auf Kriegsschiffe oder kämpft gegen Haie.

Also viel Spaß mit diesen ungewöhnlichen Spielen. Ladet am besten eure Freunde ein, damit ihr gemeinsam über die skurrilen Erfahrungen lachen könnt.

Was haltet ihr von dieser Herangehensweise? Denkt ihr, so könnt ihr noch einmal einige Spielstunden mehr aus eurer Spiele-Bibliothek rausholen, oder seid ihr gar animiert euch jetzt eines dieser Spiele zu kaufen? Wir sind mal gespannt auf eure Meinung.