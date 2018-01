Resident Evil: So muss Cosplay aussehen

(Bildquelle: Narga, Foto: Kira)

Obwohl das Jahr noch ziemlich jung ist, gehört das folgende Cosplay wohl schon zum Besten, was 2018 zu bieten hat. In dem Falle dreht sich alles um die russische Cosplayerin Narga, die in die Rolle der "Resident Evil"-Heldin Jill Valentine schlüpft.

(Bildquelle: Narga, Foto: Kira)

Bei ihrem Cosplay stimmt schlichtweg alles: Kostüm, Make Up, Lichstimmung und natürlich die Zombies, die definitiv nicht vergessen werden:

(Bildquelle: Narga, Foto: Kira)

Eine schlichtweg fantastische Arbeit, welche hevorragend von Kira Photoarts in Szene gesetzt wird. Nachdem beeindruckenden "Sailor Moon"-Cosplay und nun Jill Valentine lässt sich wohl sagen, dass vermutlich auch das Cosplay-Jahr 2018 ein absoluter Hingucker wird.

Das Themengebiet Cosplay ist weitläufig und bietet zahllose Möglichkeiten. Manche Fans gehen jedoch noch viel weiter, als sich "nur" zu verkleiden. In unserer Bilderstrecke zeigen wir euch Cosplays, die stellenweise unter die Haut gehen.