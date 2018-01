(Bildquelle: Wikimedia)

1982 stellt Todd Rogers einen Rekord für die Ewigkeit auf: im Atari-Spiel Dragster erreicht er die sagenhafte Zeit von 5,51 Sekunden. Nach gut 35 Jahren ist es immer noch Bestzeit, aber auch nicht mehr gültig. Die zuständige Organisation Twin Galaxies hat Rodgers nachträglich sämtliche Rekorde aberkannt.

Auslöser für die Debatte um Rogers ist der Spieler Eric "Omnigamer" Koziel, der den Weltrekord ausführlich untersucht hat. Nach etlichen Analysen und speziellen "Speed Runner"-Tools kommt er zu dem Ergebnis, dass in Dragster die bestmögliche Zeit bei 5,57 Sekunden liegt - schneller geht es nicht. Selbst Hersteller Activision hat in den 1980-er Jahren lediglich eine Bestzeit von 5,54 Sekunden angegeben.

Die Verantwortlichen von Twin Galaxies, welche die Rekorde von Spielern aufzeichnen, haben daraufhin eigene Untersuchungen eingeleitet und kommen zum selben Ergebnis. Der Rogers-Rekord ist unmöglich und wird deshalb, so berichtet Kotaku, mit sofortiger Wirkung aberkannt. Es scheint so, als habe der Spieler zum damaligen Zeitpunkt zu Cheats gegriffen, um eine solche Zeit aufzustellen.

Aufgrunddessen werden auch die weiteren Rekorde von Rogers, darunter seine 15 Millionen Punkte in Donkey Kong, aberkannt und der Spieler für alle Zeiten disqualifiziert. Was mit seinem Eintrag für den am längsten gehaltenen Videospiel-Weltrekord im Guiness Buch der Rekorde passiert, ist noch unklar.

Rogers selbst wollte sich bislang zu den Anschuldigungen nicht äußern. Für das Spiel Dragster bedeutet es, dass der neue Weltekord bei 5,57 Sekunden liegt. Zum jetzigen Zeitpunkt haben 13 Spieler diese Zeit aufgestellt.