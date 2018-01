7 Jahre nach der Veröffentlichung gibt es immer noch eine Menge Spieler in Herr der Ringe Online. Erst vor einigen Monaten erschien für das mittlerweile ja eigentlich schon beinahe antiquierte MMO eine sechste Erweiterung. Und anscheinend zieht das Spiel nach wie vor eine Menge Spieler an.

Der Trailer zur Mordor-Erweiterung aus Oktober 2017 zeigt, wie veraltet das Spiel aussieht

Laut Destructoid verfügt Herr der Ringe Online über eine aktive Spielerbasis und das obwohl es mit heutigen Standards nicht mehr mithält. Das Spiel beginnt in einem abgelegenen Teil Mittelerdes, genannt Eriador. Jede Rasse wird zu Beginn des Spiels mit einer eigenen effektvollen Sequenz eingeleitet. Als Zwerg beispielsweise, seht ihr zu Beginn wie Gimli mit Hilfe von Gandalf einen Höhlentroll bezwingt. Anfangs gilt es, seinen erschaffenen Charakter zu verbessern, indem man Erfahrungspunkte und neue Waffen sammelt. Um seinen Charakter zu steigern, eignet es sich am besten, die vielen kleinen Nebenquests zu erledigen. In höheren Stufen muss der Spieler dann seine Teamfähigkeiten oft unter Beweis stellen, da manche Quests sich nur noch in Gruppenverbänden bewältigen lassen. Die Hauptquests sind spannend, abwechslungsreich und sehr handlungsreich. Es gilt Mittelerde von den Fängen Saurons und seiner Gefolgschaft zu befreien.

Herr der Ringe Online hat eine lange und komplizierte Entwicklungsgeschichte

So weit also alles ganz gewohnte MMO-Geschichten und -Mechaniken, die vielen Spielern schon immer gut gefallen haben und beispielsweise auch noch heute viele an World of Warcraft fesseln. Doch wenn man bedenkt, dass Herr der Ringe Online seit seiner Veröffentlichung bereits fünf verschiedene Publisher gehabt hat, bleibt doch die Frage offen, wieso eine dermaßen große Menge an Arbeit in dieses Spiel investiert worden ist. Das Spiel hat die Transition von bezahltem Premium-Abo zum Free-To-Play Spiel durchgemacht und macht seit dem mehr Geld als zuvor. Doch was hält die Spieler dort?

Die Community in diesem Spiel ist lebendig und glücklich. Zu den Highlights gehört eine von Spielern geplante Veranstaltung, wo sich Spieler im Weathertop-Areal treffen und gemeinsam mit In-Game-Instrumenten musizieren. Solche Konzerte und andere Aktionen erlauben es Jung und Alt ihre Liebe für Tolkiens Welt zu teilen. Und das ist für viele "Herr der Ringe"-Fans viel wert.

Spielt ihr heute noch Herr der Ringe Online, oder habt ihr bereits vor langer Zeit die Welt von Frodo und Co. hinter euch gelassen? Uns würde interessieren, was für interessante Geschichten ihr in diesem Spiel erlebt habt.