Liebe Publisher, erinnert euch doch bitte an diese Spiele

Call of Duty, Fifa, Battlefield, GTA. Spiele, die garantiert Nachfolger bekommen werden. Immer wieder. So sicher wie das vielzitierte Amen in der Kirche landen diese Spiele-Nachfolger in Konsolen und PCs. Doch dann gibt es Spiele, die von den Publishern anscheinend vergessen wurden.

Entweder handelt es sich um Spiele-Serien, die plötzlich eingestellt wurden. Oder aber Spiele, von denen bisher nur ein Teil erschienen ist, obwohl sich eigentlich mehrere Teile anbieten würden. Schade ist es jedoch in jedem dieser Fälle. Darum hier eine Liste an tollen Spielen, die anscheinend vollkommen vergessen wurden.

Fallen euch noch andere Spiele ein, von denen ihr unbedingt einen Nachfolger sehen möchtet? Oder seid ihr eher der Meinung, dass es mehr komplett neue Spiel-Ideen braucht, statt Nachfolger? Über eure Meinung in den Kommentaren würden wir uns freuen.