Monster Hunter - World begeistert aktuell weltweit die Spieler und weiß absolut zu überzeugen. Lediglich ein Feature enttäuscht so manchen Fan: Der Charakter-Editor. Dieser bietet zwar zahlreiche Optionen, allerdings entspricht das Endprodukt ab und an nicht dem, was sich ein Nutzer darunter vorgestellt hat.

Charaktere, die im Editor wunderschön aussehen, können im anschließenden Spiel etwas von ihrem Aussehen abweichen. Wie etwa der folgende Fall eines Nutzers zeigt, der laut eigenen Angaben fast 90 Minuten für die Erstellung benötigt hat:

Dieses Video zu Monster Hunter - World schon gesehen?

Vor allem das Gesichtsvolumen und die Haare scheinen öfters im Editor ganz anders auszufallen. Ein Problem, so manche Twitter-Nutzer, welches sich auf den Kamera-Winkel zurückzufähren lässt. Im Editor selbst ist dieser sehr günstig, während im Spiel die dynamischen Lichtverhältnisse für Unregelmäßigkeiten sorgen . Warum jedoch manche Frisur völlig vom Editor-Vorbild abweicht, ist noch ungeklärt.

(Bildquelle: 2ch/Kotaku)

(Bildquelle: 2ch)

Für manche Fans von Monster Hunter World ein kleiner Schwachpunkt, den Capcom vielleicht in Zukunft ausbessert. Abseits davon kann das Spiel seine Stärken voll und ganz unter Beweis stellen, wie unser Test "Monster Hunter - World: Größer, Schöner, Besser?" zeigt.

Bei den Monstern existiert das Editor-Problem nicht: Die sehen fast immer so wie in der Vorstellung aus. In unserer Bilderstrecke stellen wir euch alle potentiellen Feinde mitsamt ihren Schwächen vor.