1.000 Dollar für ein virtuelles Bandana in Playerunknown's Battlegrounds? Peanuts! Gemäß eines Berichts der englischsprachigen Webseite Polygon hat ein Spieler vor kurzem satte 61.000 Dollar (umgerechnet circa 49.000 Euro) für einen Waffen-Skin in Counter-Strike - Global Offensive bezahlt.

Dieser immens hohe Preise wurde natürlich nicht für irgendeinen Skin bezahlt, sondern für eine sehr seltene Version des "Dragon Lore"-Skins für die AWP-Waffe. Schon mit "minimalen Gebrauchsspuren" wird der Skin im Steam-Marketplace für über 1.600 Euro gehandelt. Im vorliegenden Fall ist der Skin jedoch im perfekten Zustand und noch deutlich erweitert.

So verfügt das Aussehen über einen Autogramm-Sticker des Spielers Tyler "Skadoodle" Latham, der vor kurzem mit seinem Team das "E-League Major Boston"-Turnier gewonnen hat. Aus diesem Grund ist außerdem ein Souvenir-Label vorhanden, den es nur bei speziellen Veranstaltungen gibt. Beide Aufdrucke sind ebenfalls im einwandfreien Zustand, was den Wert noch einmal deutlich erhöht und ihn zu einem der seltensten Skins in Counter-Strike - Global Offensive überhaupt macht.

In einem Statement gegenüber Polygon verrät der Verkäufer namens Drone, dass er den Gegenstand selbst für etwa 35.000 Dollar erworben hat und sich mit dem neuen Käufer auf die Summe von 61.000 Dollar geeinigt. Hätte dieser nicht zugestimmt, so Drone, hätte er den Skin für sich behalten.

Laut eigener Aussage sei er übrigens zu Beginn nicht mit den Gedanken, Profit zu erwirtschaften, in Counter-Strike - Global Offensive eingestiegen. Er habe jedoch oft sehr viel Glück gehabt und sei in einer guten finanziellen Ausgangslage, um solche Geschäfte zu stemmen.