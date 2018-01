Die Trolle haben wieder zugeschlagen in Elite – Dangerous. Diesmal besonders pietätlose, wie Polygon berichtet. Spieler wollen das Ziel einer langen Reise von DoveEnigma13 sabotieren, der sich derzeit in Begleitung zahlreicher anderer Spieler auf dem Weg nach Colonia befindet, einem weit entfernten Sternensystem des Spieluniversums. Das Besondere an dieser Reise für Brandon Keith, wie der Commander mit bürgerlichem Namen heißt: Die Reise könnte sein letztes großes Unterfangen in Elite sein. Der Mann leidet unter einer Krebserkrankung im Endstadium und erfüllt sich damit im Beisein seiner 5-jährigen Tochter einen großen Wunsch. Sein Team möchte ihm dadurch Tribut zollen.

Elite - Dangerous besitzt eines der komplexesten Universen in Videospielen

Die Spieler, die die Reise stören wollen, scheinen großen Aufwand für dieses Vorhaben zu betreiben: Das Megaschiff „Dove Enigma“ ist als Endhaltestelle der Expedition angedacht und wird derzeit von Personen sabotiert, so dass es zu technischen Störungen kommt. Sowohl die Begleiter als auch Keith selbst rufen derweil auf, sich der Expedition anzuschließen und Hilfe zu leisten. Sollte die Dove Enigma bei Ankunft nicht funktionstüchtig sein, wäre das ein großer Wermutstropfen für den todkranken Commander. Wie die Reise, die planmäßig am 4. Februar ihr Ende finden soll, für das Team um Brandon Keith ausgeht, wird sich zeigen.

Vielleicht erwartet alle eine Überraschung und die Unterstützung der Community beschert dem Mann eine freudige Ankunft am Zielort. Findet ihr, dass das Verhalten der Saboteure zu weit geht? Sagt es uns in den Kommentaren!