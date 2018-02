Niemand mag Cheater. Wer ein kompetetives Mehrspieler-Spiel mit fairen Mitteln spielt, ärgert sich verständlicherweise über andere Spieler, die dabei nicht so ehrlich vorgehen. Gerade in Playerunknown's Battlegrounds (PUBG)zählt jeder kleinste Vor- und Nachteil wenn es um den Sieg geht. Doch es sieht ganz so aus, als ob der Gewinner des fünftägigen Wohltätigkeits-Events von PUBG mit unfairen Mitteln gekämpft hat.

Denn, wie Kotaku berichtet, hat der Streamer mit dem geschmackvollen Namen "Bustin_the_nuts" beim zuschauen der letzten Sekunden einer Runde einige verdächtige Sachen bemerkt. Im folgenden Video seht ihr, wie der verdächtigte Spieler zielgenau Granaten in die Richtung seines Gegners wirft, ohne visuellen Kontakt zu haben. Der Streamer bemerkt außerdem, dass der mutmaßliche Cheater wohl auch schon Spieler bemerkt hätte, die ihn vorher geflankt hätten. Die ganze Sache erschien Bustin_the_nuts mehr als faul.

Der Kommentator rastet regelrecht aus und kann nicht fassen, was er sieht. Der Twitch-Chat hielt ihn dazu an, den vermeintlichen Cheater zu bannen, doch leider wusste er nicht, mit welcher Tastenkombination das geht. Und so schauen Streamer und Twitch-Zuschauer dem unfairen Gewinner der Runde zu, wie er die letzten Schüsse in sein Opfer feuert.

Eine ganz schön Miese Sache, vor allem bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung, solche Cheats einzusetzen, um zu gewinnen. Wir können uns nicht vorstellen, dass die "Winner Winner Chicken Dinner"-Nachricht sich noch genauso befriedigend anfühlt, wenn man sich den Sieg nicht hart und ehrlich erkämpft hat.

Was haltet ihr von den Videos? Seid ihr auch der Meinung, dass hier definitiv etwas faules vorging, oder kann das auch Glück gewesen sein? Und was haltet ihr generell von Cheaten in Online-Spielen?