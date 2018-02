Ob Couch-Koop oder die gute alte LAN-Party: Die hohe Zeit der großen Multiplayer-Hits war lange vor der aktuellen Ära des „Battle Royal“. Wir zeigen euch die einzig wahren Mehrspielerspiele und verraten euch, warum ihr diese auch heute unbedingt noch spielen solltet.

Mehrspielermodi gehören heutzutage – unabhängig von Genres – zu den beliebtesten aller Spielvarianten. Was früher mit geteilten Röhrenbildschirmen oder tonnenschwerem Computer-Equipment verbunden war, das an einen gemeinsamen Treffpunkt bugsiert werden musste, ist heute fast vollständig ins Internet verlagert worden. Schade drum, denn die richtigen Multiplayer-Hits brauchten noch keine Online-Anbindung.

Wer beispielsweise nie Blobby Volley gespielt hat, der hat nie ein richtiges Multiplayer-Match bestritten. Begleitet uns auf eine kleine Reise in Zeiten, in denen ihr noch nicht von 13-Jährigen über das Headset beleidigt wurdet, wenn ihr im Multiplayer gespielt habt. In denen der Freund oder Sitznachbar euch noch direkt ins Gesicht brüllen konnte, wie wenig er oder sie von euch hält. In denen das „Multi“ in Multiplayer noch bedeutete, dass tatsächlich mehrere Menschen räumlich anwesend waren. Seht hier die besten Multiplayer-Spiele aller Zeiten!

Habt ihr diese Spiele je mit Freunden gezockt? Wenn nicht, solltet ihr das unbedingt nachholen. Wir wissen natürlich, dass auch moderne Multiplayer-Spiele sehr gut sein können, aber die alten Klassiker machen auch heute noch Riesenspaß!