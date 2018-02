(Bildquelle: Video Game History Foundation via Twitter)

Heutzutage setzen Entwickler bei Videospielen auf umfangreiche Schutzmechanismen, um die Anzahl illegaler Kopien möglichst klein zu halten. 1994 hat das Problem auch schon existiert, aber damals haben die Hersteller noch anders darauf reagiert, wie der Fall Nintendo zeigt:

September 15, 1994: Nintendo's Netherlands branch literally steamrolls over bootleg Game Boy games that customs seized at the border, while a slightly-off-model Mario watches from the sidelines.



Great work by @gamegeschied digging up these photos and posting them in our Discord! pic.twitter.com/cWPz1HGvUS