Mit der aktuellen Veröffentlichung des von Kritikern geliebten PS4-Remake des Spiels Shadow of the Colossus, stellen wir uns die Frage, ob Remakes tatsächlich so toll sind, dass wir immer wieder neue brauchen. Für Einige sind Remakes nostalgische Schätze, die es ihnen ermöglichen, noch einmal ein Spiel, das sie lieben, in einer neuen Weise zu spielen. Für Andere wiederum sind Remakes bloß Ressourcenverschwendung, die auf unseren Spielsystemen nichts zu suchen haben.

Auch bei uns in der Redaktion sind wir nicht immer einer Meinung - schockierend, nicht wahr? Wir präsentieren euch in dieser Reihe zwei Perspektiven zu einem Thema. Zwei Redakteure streiten sich, damit ihr euch eure eigene Meinung bilden könnt.

Meinung von Maximilian Stulle

Ich verstehe zwar, was manche Menschen an Remakes so gut finden, aber persönlich hab ich die echt nicht nötig. Es nervt mich total, wenn ich sehe, wie Nintendo und Gamefreak beispielsweise superalte Pokémon-Spiele wie Rubin, Saphir und Kristall als Remakes produzieren. Und dabei ist Pokémon Rubin eines meiner absoluten Lieblingsspiele aus meiner Kindheit! Ich bin einfach nicht der Mensch für Wiederholung. Ich gucke den selben Film nur äußerst selten zwei Mal und könnte ein Buch, das ich durchgelesen habe, eigentlich sofort danach verkaufen. Es gibt so viele wundervolle neue Spiele, die jede Woche rausgebracht werden, da möchte ich nicht die selbe alte Geschichte mit (nicht mal zwingend) schönerer Grafik spielen. Viel lieber wäre mir, wenn sich Entwickler die Zeit und das Geld für neue, spannendere Projekte wie Fortsetzungen oder ganz neue Ideen sparen würden . Ganz besonders schlimm finde ich es, wenn ein und dasselbe Spiel, mit minimalen Änderungen, meist nur einem neuen Port für eine Konsole, teilweise bis zu fünf oder sechs Mal neu veröffentlicht wird, jedes Mal zum Vollpreis. Ich verstehe einfach nicht, warum Leute sowas noch kaufen. Aber das ist ja nur meine Meinung.

Meinung von Daniel Kirschey