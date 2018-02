Dank der "Wars of Middle-Earth"-Mod könnt ihr vielleicht demnächst in Age of Empires 3 eure Erfahrung nach "Der Herr der Ringe" thematisieren. Die Mod hat es in sich und sollte jedem Tolkien-Fan das Herz schneller schlagen lassen.

Momentan wird an der Mod noch fleißig gebastelt, doch einiger Fortschritt ist bereits zu sehen. Zwergen- und Elfenstädte, sowie unzählige Einheiten und Menü-Grafiken wurden alle schon geschaffen, um dem Spiel einen alles übergreifenden Fantasy-Flair zu verleihen.

Hier seht ihr Trolle und Orks aus Herr der Ringe, wie sie sich gegen menschliche Reiter wappnen

Auch die Architektur wurde vollkommen neu aufgezogen, um der Buch- und Filmvorlage zu entsprechen

Die Arbeit an dieser Mod sieht spannend aus und scheint weiterhin stetig voranzugehen. Das ultimative Ziel ist allerdings wohl vierzehn Fraktionen aus Der Herr der Ringe ins Spiel einzubauen: Angmar, Isengard, Mirkholz, Arnor, Zwerge, Goblins, Gondor, Harad, Mordor, Númenóreaner, Lindon, Lothlórien, Rhûn und Rohan.

Hättet ihr da Bock drauf? Age of Empires 3 ist ja schon ein älteres Spiel, aber vielleicht wäre diese Mod ja ein Grund, es doch noch einmal aus dem Regal zu holen.