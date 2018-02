Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen kurz UNICEF hat ein neues Spendenprojekt ins Leben gerufen und benötigt dafür die Hilfe von Spielern. Um Kindern in syrischen Kriegsgebieten finanziell zu unterstützen, sucht die Organisation nach Freiwilligen, die sich der Kryptowährung Ethereum widmen.

(Quelle: Youtube, UNICEF France)

Für die Kampagne Game Chaingers werden deshalb vor allem Personen benötigt, die über eine leistungsfähige Grafikkarte verfügen. Das trifft natürlich in der Regel auf Videospieler und E-Sports-Profis zu, die zumeist mit aktuellen Hardware-Bauteilen arbeiten, sofern sie denn welche erwerben können.

Nach einer kurzen Registrierung auf der entsprechenden UNICEF-Webseite wird noch die Installation eines kleinen Programms benötigt, welche anschließend mithilfe eurer Rechnerleistung die digitale Währung Ethereum schürft. Sämtliche Beiträge wandern danach auf das gemeinsame Konto der UNICEF, die laut eigener Aussage die finanziellen Mittel einsetzt, um Kindern in Syrien zu helfen. Je mehr Teilnehmer, desto mehr Ethereum kann verdient werden.

Gegenüber der englischsprachigen Webseite Engadget heißt es derweil von UNICEF, dass die Teilnahme am Programm nicht dazu führt, dass ihr mehr Strom als üblich verbraucht. Anders als bei herkömmlichen Krypto-Schürfverfahren soll das UNICEF-Programm lediglich einen kleinen Teil der Rechenleistung beanspruchen. Im FAQ auf der "Game Chaingers"-Webseite heißt es wiederum, dass ihr in etwa so viel Strom verbraucht, wie bei einer durchschnittlichen Spielesitzung.

Das Projekt wurde der UNICEF zufolge ins Leben gerufen, um neue Spender zu finden. Die Meisten der aktuellen Wohltäter sind bereits über 50 Jahre alt und damit eher nicht die Zielgruppe, die über leistungsstarke PCs verfügt.

Zudem sei Game Chaingers ein weiter Weg für alle Interessierten, die UNICEF unabhängig der eigenen finanziellen Mittel zu unterstützen.