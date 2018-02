Im November 2014 ist die Halo - The Master Chief Collection für Xbox One erschienen und hat nicht nur für glückliche Gesichter sorgt. Bis heute plagen dem Spiel große Probleme im Mehrspieler-Modus. Entwickler 343 Industries hat jedoch nicht aufgegeben und kündigt in einem Blogeintrag kommende Verbesserungen an.

Drei Jahre nach Veröffentlichung noch Updates für ein Spiel zu veröffentlichen, ist gewiss nicht die Regel. Halo - The Master Chief Collection ist da an und für sich keine Ausnahme, allerdings hat das zuständige Entwicklerteam mit der Xbox One X die Chance gesehen, die Spielesammlung noch einmal technisch zu überarbeiten. Eigentlich sollte nur ein Patch für die 4K-Auflösung entwickelt werden, aber nun wird daraus viel mehr.

Laut Greg Hermann und Andrew Schnickel von 343 Industries wird die Halo - The Master Chief Collection mit einer neuen Matchmaking-Schnittstelle neuentwickelt, die viele Probleme lösen soll. Gleichzeitig habe das Team die jeweiligen Engines der einzelnen Spiele überarbeitet, um sie kompatibel mit der Xbox One X zu gestalten. Fortan soll der Wechsel zwischen den einzelnen Serienteilen flüssiger vonstattengehen und die Matchsuche schneller sein.

Zudem verfolgen die Entwickler den Plan, die "Peer to Peer"-Verbindungen abzusägen und durch dedizierte Server zu ersetzen. Somit muss in Zukunft kein einzelner Spieler mehr als Match-Host dienen. Dies soll zu stabileren Verbindungen und weniger Spielabbrüchen führen.

Die ersten Updates sollen voraussichtlich noch im Frühjahr 2018 einem Beta-Test unterzogen werden. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich dem Xbox Insider Program und dem Halo Community Feedback Program anschließen. Darüber hinaus sind noch weitere Updates in Planung, über die 343 Industries zurzeit noch nicht sprechen möchte.