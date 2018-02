Sammelleidenschaften sind etwas Tolles. Denn jeder von uns hat sie und sie sind alle so unglaublich unterschiedlich. Im Videospielsektor gibt es zahlreiche Bereiche, die sich für die Sammelei anbieten. Ein 42-jähriger Sammler namens Dan hat sich nun der Seite Kotaku offenbart und eine enorme Summe für den Fund eines besonderen Stücks geboten.

100.000 Dollar will Dan bezahlen, wenn ihm jemand das originale Box-Cover des NES-Spiels Contra liefert. In der Zeit der klassischen Videospiele waren die Cover-Artworks noch mit Hand gezeichnet und zu großen Teile absolute Meisterwerke. Dan hat bereits viele Cover-Arts dieser Zeit gesammelt. Egal ob von Street Fighter, Mega Man oder Sonic The Hedgehog. Mehr als 50 verschiedene Box-Cover sollen in der Hand des Sammlers sein.

Das Box-Art von Contra fehlt ihm allerdings noch in seiner Sammlung. Viele Kopien, die er verfolgt hat, wurden bei einem Erdbeben 1995 zerstört. Dieses riss große Teile des Konami Headquarters in Japan ein. Künstler der damaligen Zeit haben ihre Kopien mittlerweile verkauft und diese befinden sich in Sammlerhand. Ob er wohl mit seiner Suche Erfolg haben wird?