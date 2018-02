Die Yakuza-Reihe geht nach vielen Jahren ihrem Finale entgegen. Mit Yakuza 6 – Das Lied des Lebens bekommen Fans die Gelegenheit, Abschied zu nehmen. Doch auch Serienneulinge sollten den späten Blick riskieren, wenn die vielen serientypischen Verrücktheiten sie nicht abschrecken. Wir durften beim Hersteller die ersten Stunden von Yakuza 6 zocken und verraten, was euch erwartet.

Habt ihr bis jetzt noch nichts von den Yakuza-Spielen gehört, dürftet ihr schon nach den ersten Spielminuten von Yakuza 6 – Das Lied des Lebens verwundert den Kopf schütteln. Auch wenn der Ton des Spiels etwas ernster ist, als in den Vorgängern: Die im Grunde realistische Darstellungsweise wird immer wieder aufgeweicht von vollkommen skurrilen Einschüben und abgedrehtem Humor.

Dieser Kontrast ist wohl auch im - laut Herstelleraussagen - letzten Teil der Serie nicht jedermanns Geschmack. Obendrein müsst ihr besonders zu Anfang eine Menge Geduld und Bereitschaft mitbringen, wenn ihr mit Serienprotagonist Kazuma Kiryu ins Abenteuer aufbrechen wollt. Yakuza 6 nimmt sich eine Menge Zeit, die Geschichte zu etablieren.

Am Anfang des Spiels nehmen euch ausschweifende Sequenzen in Beschlag, in denen ihr erst einmal nur zuseht und lauscht. Mit ausschweifend sind circa 40 Minuten reinen Intros gemeint und die verlaufen zumeist in Form von Gesprächen. Gerade für ein Action-Spiel ist Yakuza 6 enorm Dialog-lastig, ein großes Augenmerk liegt immer auf den Schicksalen einzelner Figuren und deren Geschichte. Die Erzählung greift bis zu den frühesten Ereignissen der Yakuza-Spiele zurück, so dass ihr in Kurzfassung auch einen Überblick über zentrale Figuren der Reihe erhaltet.

Toll für Neulinge, optional für Kenner: Zentrale Figuren werden in Kurzform nochmals vorgestellt.

Obwohl das Spiel voller Absurditäten steckt: Die Charaktere sind jederzeit greifbar und menschlich. Dazu trägt der große Raum, der ihnen zur Entfaltung gegeben wird, ebenso bei wie die detaillierte Mimik in den Zwischensequenzen. Wer nach dem Intro nicht genug hat, kann über den Menüpunkt "Memories" noch tiefer in die Vorgeschichte eintauchen. Aufmerksamkeit und Geduld sollten vor allem Neulinge aber auf jeden Fall mitbringen. Kenner werden mit zahlreichen Überraschungen konfrontiert sowie mit brandneuen aber auch bekannten Figuren, deren Leben teils unverhoffte Wendungen genommen haben.

Die Geister der Vergangenheit: Darum geht es in Yakuza 6

Kazuma Kiryu ist geläutert. Sein letzter Kampf hätte den Ex-Yakuza (das sind Mitglieder eines gleichnamigen japanischen Verbrechersyndikats) beinahe das Leben gekostet. Nach einem längeren Aufenthalt im Krankenhaus und einer erneuten mehrjährigen Haftstrafe kehrt der "Drache von Dojima" nach Okinawa zurück. Dort möchte er ein für alle Mal mit seinem alten Leben abschließen und das Waisenhaus betreuen, das er vor einiger Zeit errichtet hat.

Das "Sunshine Waisenhaus" ist das Werkt von Kazuma. Die Kinder dort verehren ihn.

Die Freude der Waisenkinder über seine Rückkehr ist groß, allerdings wartet bereits die erste unangenehme Überraschung auf Kazuma: Seine Quasi-Ziehtochter Haruka ist verschwunden. In Kamurochi, welches schon dem ersten Yakuza als Schauplatz diente, findet er sie dann, zu seinem Leidwesen allerdings im Krankenhaus – sie liegt nach einem Autounfall im Koma.

Big Trouble in Little Asia

Das ist nur ein grober Abriss der Geschehnisse zu Beginn von Yakuza 6. Die Handlung ist insgesamt sehr verschachtelt und wir wollen an dieser Stelle noch nicht zu viel verraten. Trotz der Bemühungen der Entwickler, Neueinsteiger an die Hand zu nehmen, kreisen den meisten Neulingen wohl erste einmal Fragezeichen um die Köpfe. Die Beziehungen, in denen Figuren zueinanderstehen, sind komplex wie in Game of Thrones, die Geschichte wurde schon über fünf Hauptteile und diverse Spin-Offs hinweg geknüpft. Da könnt ihr schon mal den Überblick verlieren, auch wenn das Erzähltempo zu Beginn gemächlich ist. Kazuma – und mit ihm auch ihr als Spieler – steht vor vielen Fragen.

Wer hier wohl gemeint ist? Kazuma trifft nicht nur alte Freunde wieder.

War es wirklich nur ein Unfall, bei dem das Mädchen verletzt wurde? Ist es ihr eigenes Baby, das sie dabei zu schützen versuchte? Warum hat sie sich kurz zuvor in Hiroshima aufgehalten? Die Suche nach Antworten ist mit einigen Schwierigkeiten verbunden, wie den chinesischen Triaden, die sich in "Little Asia" breitmachen und den Yakuza den Krieg erklären. Auch Kazuma wird plötzlich zur Zielscheibe. Dazu ziehen Banden von Schlägern durch Kamurochi, die sich immerzu mit ihm anlegen wollen. Da müssen die Fäuste ständig in Bereitschaft sein, wenn ihr die Straßen und Gassen der Stadt erkundet.

Bedrohliche Unterwelt, wunderlicher Alltag

Doch was tut ihr eigentlich in Yakuza 6? Sobald ihr die Einführung hinter euch gebracht habt, könnt ihr euch relativ frei in dem Stadtteil Kamurochi bewegen. Das erinnert im ersten Moment an GTA mit Japan-Setting, spielt sich tatsächlich aber ganz anders. Ihr könnt keine Fahrzeuge übernehmen und auch nicht wild um euch schießen. Ihr benehmt euch vergleichsweise zivilisiert, erledigt Quests, um den Ereignissen auf den Grund zu gehen, und wenn gekämpft werden muss, dann mit Händen und Füßen. Auch Nebenbeschäftigungen für Entdeckungsfreudige gibt es zur Genüge.

Japan sucht den Superstar: Für wen gibt sich Kazuma hier solche Mühe?

Da wären zum Beispiel Besuche in Karaoke-Räumen, in denen Ex-Gangster Kazuma für ein nicht vorhandenes Publikum zur Rampensau mutiert. Oder aber Spielautomaten, auf denen alte Sega-Klassiker spielbar sind. Zudem stolpert ihr immer wieder über Passanten, die euch mit kleineren Quests versorgen. Die sind nicht immer ganz einleuchtend und für manchen Geschmack sicher zu albern.

Bei unserem Termin mussten wir etwa einen jungen Mann in ein Internetcafé begleiten, der seine Frau hat ziehen lassen, um weiter Cam-Girls angaffen zu können. Kazuma, der die Tastatur eines Rechners bedient, als stricke er Socken, soll nun über den Café-Rechner mit ihr chatten, um die Freuden von Cam-Shows kennenzulernen. Ist ja nicht so, als läge die Ziehtochter im Koma oder so.

Generell grätschen immer wieder serientypische Absurditäten in die düstere Geschichte: Während euch noch die Drohgebärden kaltblütiger Gangster aus der eben vergangenen Zwischensequenz schwer im Magen liegen, verzieht ihr das Gesicht für Selfies mit arglosen Passanten, verprügelt aufmuckende Prolls mit Leitkegeln oder Damenrädern, bezirzt Hostessen oder schaukelt ein Kleinkind mit Hilfe der „Dualshock 4“-Bewegungsteuerung, um es zu beruhigen.

Internet scheint Neuland für den Ex-Yakuza. An Cam-Girls findet er aber direkt Gefallen.

Wie bereits erwähnt, prügelt ihr euch auch regelmäßig mit Banden umherstreifender (Möchtegern-)Gangster. Kommt ihr ihnen zu nahe, beginnt das Handgemenge, ohne dass ein separater Kampfbildschirm erscheint. Gekloppt wird sich gewohnt in Echtzeit mittels simpler "Beat'em Up"-Mechaniken. Im Unterschied zu Yakuza Zero könnt ihr dabei aber nicht mehr während des Kampfes die Stile wechseln. Dafür passt ihr jetzt im Laufe der Zeit den Kampfstil an eure Vorlieben an, indem ihr mit erspielten Erfahrungspunkten verschiedene Fähigkeiten freischaltet.

Gleich wird's schmerzhaft: Nahezu jeder Gegenstand in Yakuza 6 kann als Waffe dienen.

Daneben dienen die Punkte ganz in Rollenspielmanier dazu, die körperlichen Attribute von Kazuma zu verbessern. Manche Angriffe laufen in Form von Quick-Time-Events ab, viele Gegenstände in der Umgebung können unterstützend aufgesammelt und als Waffen missbraucht werden. Soweit wir spielen konnten gestalteten sich die Kämpfe insgesamt unterhaltsam, liefen aber nach einer Weile oft auf Tastenhämmern hinaus. Ob ein umfangreicheres Fähigkeiten-Repertoire im weiteren Verlauf des Spiels für mehr Tiefgang sorgt, wird sich zeigen.

Erfahrungspunkte haben verschiedene Klassen. Sie verbessern Attribute und schalten Fähigkeiten frei.

Der vor wenigen Tagen angekündigte "Clan Creator" war leider bei unserer Session noch nicht auswählbar. Damit könnt ihr für euren Klan Mitglieder rekrutieren, um diese in einem kleinen Minispiel gegen andere Klans antreten zu lassen. Das sieht nach einer netten Abwechslung zum üblichen Gekloppe aus und kann im folgenden Video bestaunt werden.

So sieht der frisch angekündigte Clan-Creator aus!

Die technische Seite

Die Yakuza-Spiele sahen noch nie überragend, aber immer anständig aus und so verhält es sich auch mit Yakuza 6. Auf PlayStation 4 Pro war die Bildrate jederzeit stabil, Licht und Schatten werden stimmig eingesetzt, die Oberflächendetails sind besonders bei den Figuren sehr ansehnlich. Dafür, dass wir uns größtenteils in Tokio tummeln und am laufenden Band der japanischen Pop-Kultur gehuldigt wird, erscheint Yakuza 6 erstaunlich wenig bunt.

Die Farben sind nicht besonders kräftig und erdige Töne dominieren das Gesamtbild. Das lässt die Kulisse realistisch wirken und unterstreicht eher die sehr ernste Geschichte, als die Albernheiten des Spiels. Abgelegenere Gässchen und Nebenschauplätze kommen vereinzelt leider etwas detailarm daher. Zu Unterschieden in der Darstellung zwischen PS4 Pro und der Standard-Version können wir an diesem Punkt noch nichts sagen.

Die Stadtkulissen in Yakuza 6 wirken meist realistisch und lebendig.

Ein besonderes Schmankerl ist der Sound: Die musikalische Untermalung ist oft nicht besonders bemerkenswert, fällt aber auch niemals negativ auf. Die Effekte sind da ein ganz anderes Kaliber: Alles klingt knackig, Kollisionen jeder Art werden von wuchtigen Sound-Effekten begleitet, die Geräusche der Stadt wirken lebendig und erzeugen Atmosphäre. Auch die japanische (und chinesische) Sprachausgabe macht einen stets stimmigen Eindruck und haucht den Figuren zusätzlich zur ausgeprägten Mimik Leben ein.

Meinung von René Wiesenthal