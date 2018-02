So hätte das PlayStation-Logo beinahe ausgesehen

Die gute alte PlayStation. Sonys immens erfolgreiche Spielekonsole existiert mittlerweile seit 24 Jahren und hat drei Nachfolger hinterlassen, die bis heute außerordentlich beliebt sind. Anlässlich des neuen 5.50 Updates passt es gut, sich einmal die Entwicklung des allseits bekannten Logos anzusehen.

In einem Reddit-Post wurde gestern ein Bild gezeigt, welches die ersten Design-Konzepte und Vorläufer des heutigen PlayStation-Logos illustriert. Hier könnt ihr den Gedankenprozess des Designers Sakamoto Gaku anschaulich nachverfolgen und erhaltet einen einzigartigen Blick auf das, was hätte sein können.

Hier sieht man, wie Gaku Schritt für Schritt von abgerundeten Formen zu kantigeren, stromlinienförmigeren Designs übergegangen ist. Während die ersten Designs noch sehr an die Designströmungen der frühen Neunziger erinnern, sind die unteren Konzepte sehr viel zeitloser und moderner. Besonders interessant ist die Experimentation mit negativem Raum im Buchstaben "P", welcher natürlich für "Play" steht, denn hier sehen wir oftmals das "S" für "Station" als Design auftauchen, quasi aus dem "P" herausgeschnitten. Und dann schaut euch mal die unteren fünf Designs an. Seht ihr, wie Gaku die Idee hatte, ein dreidimensionales Design mit einer Art von Falt-Konzept zu verfolgen? Diese Designs könnten an das aufklappende Laufwerk oder die Spiele-Hüllen angelehnt sein. Wirklich faszinierend.

Wir finden solche Einblicke in die Geschichte von großen Firmen und Organisationen immer sehr interessant, ihr auch? Ist da ein Logo dabei, das euch besser gefällt als das tatsächliche Logo?